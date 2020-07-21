陳曉東開直播邊健身邊唱歌　44歲零走樣顏值唔輸小鮮肉

曾有「萬人迷」之稱的陳冠希（Edison），早前在微博開直播同粉絲互動，素顏上陣的他顏值大不如前，魚尾紋、眼袋、癦屎同鬚根都表露無遺，不禁令人覺得一代男神已經變成大叔了。而另一位男神陳曉東就保養得宜，近日同樣地在微博開直播的他就一邊健身一邊唱歌，外貌十年如一日的他根本同從前沒有太大分別，只是成熟了一點，獲得不少網友激讚。

陳冠希男神變大叔。（娛叔微博圖片﹑視覺中國）

熱愛健身的陳曉東近日就開直播同粉絲互動，一邊健身曬壯碩好身材的他就一邊唱歌給觀眾聽，還分享了一件鮮為人知的事。原來他唱了好多次的一首歌《比我幸福》，竟然在一次演唱會中因為耳麥的問題而大走音，令他覺得好丟臉：「在演唱會的時候，我們戴着耳麥，這首歌我差不多唱了兩個億，三億次了已經。戴久了兩邊你就會慢慢好像潛水一樣，外面的觀眾在喊你聽不到，你在耳機裡面只聽到這個音樂，還有你自己唱的聲音。久了以後就好像整個人潛在裡面，再也連音樂也聽不到了，結果我在不知道是哪個演唱會…我一聽不對，這首歌唱了這麼多次，在自己演唱會唱走音了。」

陳曉東顏值依然高。（影片截圖）

陳曉東身穿運動裝曬麒麟臂，臉上還留了一些鬍鬚，顯得特別Man。皮膚還相當光滑的他狀態大勇，無論是顏值還是身材完全不輸時下年輕偶像，整個外型同從前根本分別不大，絕對可以稱得上是「凍齡男神」。在健身室一連唱了多首經典金曲，包括《比我幸福》﹑《流星森林雨》等的他，在沒有專業樂隊伴奏下仍然唱得動聽，令到不少網友聽出耳油，紛紛留言道：「聲音真的特别棒」﹑「他真的特别顯年輕」﹑「身材保持得真的挺不錯」等，總感覺他不會變老似的。

外貌同從前沒有太大分別。（影片截圖﹑微博圖片）