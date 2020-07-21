楊冪公司新人傾巢而出　23歲王藝瑾最有明星相會是下一個熱巴？

韓國練習生文化影響世界，近年內地各大娛樂公司亦仿傚韓國這一套，招募有潛質的俊男美女成為練習生，助他們成為受歡迎的idol。而今個夏天內地不斷推出大大小小的選秀﹑綜藝節目，因此不少娛樂公司亦派出練習生參加。而在今年一眾新人當中，楊冪旗下的新人王藝瑾同趙麗穎的師妹周也屬最亮眼，人氣高的二人有機會成為下一位Super Star。

楊冪同趙麗穎各派新人參加綜藝。（楊冪﹑趙麗穎工作室微博圖片）

眾所周知，楊冪的眼光算不俗，其公司旗下簽約的藝人就好像迪麗熱巴﹑祝緒丹﹑高偉光等人都大紅大紫，全部已經站穩戲劇圈一線地位。但大家都知道娛樂圈這個地方競爭激烈，為了延續公司的輝煌其公司近年亦陸續招募了不少俊男美女做練習生，最近這一批新人還跟着老闆楊冪齊齊上節目，還參加一些選秀節目添，讓他們多一些曝光機會展現人前。

楊冪同高偉光帶同師弟參加綜藝節目。（《快樂大本營》微博圖片）

楊冪所屬的公司「嘉行」最近推出的這一批新人，包括有王藝瑾﹑劉夢﹑祝子傑﹑周柯宇﹑易大千﹑盧奐瑜，其中王藝瑾同劉夢就被安排參加女子選秀節目《創造營2020》，在初賽中王藝瑾就憑著出眾的外型而廣受關注，在個人Solo環節中她就唱《喜歡你》這首歌，甜美的笑容搭配甜美的歌聲亦聽到一班導師耳朵懷孕，其中黃子韜更對她的表演有讚無彈。

王藝瑾人美聲甜。（影片截圖）

畢業於北京舞蹈學院現年只有23歲的王藝瑾，除了顏值高之外其身材比例亦非常突出，身高170cm的她大學主修音樂劇，所以在台上能自自然然地散發出個人魅力，完全不像一位新人。甚有氣質的她更被網友認為有明星臉，直言她某一些角度像「新疆四美」之一的佟麗婭﹑還像老闆楊冪﹑人氣女星鄭爽，指她的外型有令人心動的感覺。最終靠著高人氣同出色的表演，她亦順利在《創造營2020》舞台上出道，成為女團硬糖少女成員之一，目前微博有超過170萬人追蹤，相信受到楊冪的力捧她好大機會將成為下一個迪麗熱巴。

王藝瑾會成為下一個迪麗熱巴嗎？（迪麗熱巴工作室﹑王藝瑾微博圖片）

而劉夢在是次比賽中就慘遭淘汰，而周柯宇同盧奐瑜就是新推出的男子組合Best成員之一。而祝子傑同易大千就是主要走演員這一條路，他們目前已經拍了不少作品，包括《白色婚禮》﹑《趁我們還年輕》﹑《極限17：羽你同行》等，雖然只是小角色，不過未來的路還長還有許多機會，因為他們一個只有20 歲同25歲，相當年輕。

劉夢是楊冪旗下新人。（《創造營2020》微博圖片）

楊冪公司旗下新人自然出色，但趙麗穎旗下公司師弟妹亦不俗。趙麗穎所屬的公司「和頌傳媒」在今個夏天亦派出不少新人參加綜藝節目，就好像最近《快樂大本營》要招募新主持人，而趙麗穎這一邊就派出周也﹑張天愛﹑張昕宇﹑曹璐參戰，其中周也一出場驚艷不少人，亮麗的外表吸引主持人李維嘉等人大讚：「周也真的好看，漂亮。」還表明她非常值得期待。

周也的顏值非常高。（影片截圖）

現年只有22歲的她在去年出道，不過一出道已經觸及不少人眼球，事關她在電影《少年的你》中出演魏萊一角，在劇中不斷欺負女主角周冬雨，所以令人印象深刻。外型甜美的她給人一種柔和感覺，不少網友都大讚她有氣質，還直言她像鋼琴家郎朗的老婆吉娜。目前在北京電影學院表演學院在讀的她，在還未畢業就已經獲得大公司青睞，相信未來星途會一帆風順。

周也還在北京電影學院表演學院就讀中。（周也微博圖片）