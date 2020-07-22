【新冠肺炎】新城總監程凱欣確診　疫情恐再次波及TVB？

新冠肺炎近日在香港出現第三波爆發，疫情嚴峻，更有藝人中招，新晉歌手施匡翹、其經理人Apple姐（劉麗萍），以及Apple姐的男友麥德羅於上周六（18/7）確診，令娛圈中人陷入恐慌，紛紛參與病毒測試。由於施匡翹每星期都會到新城電台擔任節目《猜情尋》主持，在她確診後當天，新城電台已即時回應，下令全間電台以噴霧徹底消毒，並安排與施匡翹同日做過節目的主持和嘉賓進行病毒測試。

不過，今日（22/7）下午時份，新城又再有人確診。據了解，今次中招者是新城知訊台執行總監程凱欣，而新城電台公關確認傳聞，並透過WhatsApp短訊回覆：「新城電台有一位員工今日（22日）初步確診，電台早前已為每一個地方再次進行專業消毒。而電台廣播隨即進行三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。」

新城電台承認公司有人初步確診，有傳聞指，中招者是新城知訊台執行總監程凱欣，電台回覆查詢時確認傳聞。（資料圖片）

由於有員工確診，新城對外宣布再一次封台進行全台專業消毒，而內部亦有消息指新城電台由今日起會暫時安排所有節目用「Phone-in」開咪，而今晚亦會改為三台聯播，繼續向巿民提供服務。其實除了早前施匡翹和宣傳人員曾到過將軍澳電視城導致無綫（TVB）上下人心惶惶，今次新城再有人確診，TVB亦難以置身事外，原因是由於新城其中一位主持占史（鄧尚義）除了有份參演新劇《刑偵日記》之外，亦有份主持無綫音樂節目《樂勢力》。

占史是《樂勢力》其中一位主持。（Instagram@jamestangsy）

占史：仲未收到檢測報告

占史接受《香港01》記者訪問時表示，自己亦很擔心疫情會影響到身邊的人，包括朋友、家人以及同事者，慶幸現時身體未有出現任何肺炎的病徵，並且已進行家居隔離：「其實早兩日施匡翹同佳哥（宣傳人員）確診，我已經即時有去做檢測，因為我早排都有同過佳哥傾幾句，不過都有保持距離，亦都戴住口罩嘅，不過我星期六去做測試，等到而家（周三下午）都仲未有報告，我聽講話如果有事嘅話，兩、三日內一定會收到通知，但而家我都未收到，咁應該冇事啩？（對上一次為《樂勢力》開廠係幾時？）啱啱好有兩個星期喇！不過其實當日所有開工嘅同事都已經做過測試，而且全部都係陰性，所以應該冇事啦！（《刑偵日記》呢？）其實呢個我就仲未開工嘅，聽講就係八月中。」

《刑偵日記》監製關樹明回覆《香港01》記者提問時亦表示占史曾有Casting過，不過至今仍未為劇集開過工，而由於劇組早前已因為游嘉欣與施匡翹緊密接觸而安排檢測，結果也是全部陰性，所以監製表示拍攝進度未有再次受到影響，不過他表示所有拍攝工作都會以安全之首要考慮條件。

占史暫時未收到檢測報告：

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早前游嘉欣亦因為施匡翹有緊密接觸而引發蔓延風波：

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一星期返足7日新城的鄚啟泰早前亦有參演《七公主》，他表示新城的直播室指引非常嚴謹，每次換主持都要換咪套、將咪高鋒深層消毒兼戴口罩開咪，不過他表示仍然會百密一疏：「因為我哋要開口講嘢，咁有時水都要飲啖啦！」（Instagram@cheng_kai_tai）

睇睇新城電台7月22日的情況：

新冠肺炎｜新城電台總監程凱欣確診 周一至五有開咪 將暫停運作