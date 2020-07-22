新冠肺炎｜新城電台總監程凱欣確診　周一至五有開咪　將暫停運作

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續爆發，新城電台黃埔總部有工作人員確診，患者是新城知訊台執行總監程凱欣。電台需要暫時關閉再進行徹底消毒，內部通告中列明，三個頻道中除了新聞部暫留守最低限度必要人員以外，到今日下午5時半後全體撤退，全台會暫停運作，期間只會自動化電腦運作播歌。 早前確診的歌手施匡翹，曾到訪新城電台出席活動。

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新城電台新城知訊台執行總監程凱欣今日（22日）初步確診，發言人指，電台早前已進行了專業消毒，在得悉有員工確診後，新城電台再次為電台每一個地方進行專業消毒。

程凱欣周一至五都有開咪，主持早上7點至10點的節目《原來生活好快樂》。

新城電台內部通告列明，因有工作人員確診，現時黃埔總部需要暫時關閉再進行徹底消毒，三個頻道除了新聞部留守最低限度必要人員，到今日下午5時半後全體撤退，全台會暫停運作，期間財經台、知訊台及AM1044英文頻道將三台聯播，自動化電腦運作播歌，暫時明天全台將會繼續關閉，本星期五或仍受影響。

確診歌手曾到訪

24歲女歌手施匡翹周六（18日）確診，她曾在新城電台出席節目。

有新城電台的員工透露，在電台直播室一直無人戴口罩做節目，並會共用咪，目前仍在等待做檢測。