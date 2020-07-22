【三十而已】高海寧神秘現身賺人仔　硬食賤男：係一個新嘅嘗試

高海寧近年不斷被讚演技進步，擺脫花瓶印象，香港四劇連播之餘，內地客串劇集亦叫好叫又叫座，連佢自己都表示十分開心。（IG@sammkoling）

近年演技獲唔少網民讚有進步、成功擺脫性感花瓶形象嘅高海寧（高Ling），其主演嘅《殺手》、《迷網》同時播出，而暑假之後播嘅《反黑路人甲》和《C9特工》亦有高Ling份，一口氣連環4個劇，非常厲害。

無綫安排高Ling拍內地劇集，雖然遲就遲咗啲，但都好過無。（影片截圖）

不過，原來除咗港劇之外，近日喺內地討論度極高嘅新劇《三十而已》高Ling亦有份演出，而該劇更係高Ling首次演出嘅內地劇集，不過由於檔期關係，所以佢只係屬於客串性質，她接受《香港01》訪問時表示：「係一個新嘅嘗試！不過因為檔期關係，所以劇中我嘅戲份拍咗兩日，主要係同女主角江疏影嘅對手戲。我個角色係一個悲情人物，因為無勇氣改變現有生活方式，所以忍受男朋友不斷既背叛，仲要幫佢執手尾。」劇集在內地開播以來，討論度極高、豆瓣評分有8.1，成績不俗，高Ling透露自己都有追劇，並大讚故事寫實兼細膩：「主要講30+現代女性面對緊既各種壓力，例如家庭、工作、戀愛、甚至社交，觀眾好容易產生共鳴！」

高Ling於《三十而已》嘅男朋友，係曾在《荷里活有個大老千》飾演「螳螂」嘅馬志威。他在劇中飾演嘅有錢仔，喺遊輪上遇上江疏影後，隨即展開追求。（影片截圖）

問到高Ling會否順勢發展內地市場，她說一切都等公司安排，並謂：「自己負責做好每一個工作。」她又指出由於劇中的角色需要是一個會講國語的香港女生，所以公司安排了她，睇嚟無綫都有意幫高Ling開拓內地市場，並以《三十而已》試試水溫。

高Ling發現男友偷食後，即時去搵江疏影對質。（影片截圖）

另外，提到四劇連播，加上演技備受讚賞，有網民更在討論區發起推高ling做視后，高ling十分謙虛表示:「我呢排日日開工，連自己既劇出街都睇唔到幾集，等我得閒啲會上網睇返，點都好，好多謝佢地既支持！」

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同場加映：高ling有幾忙