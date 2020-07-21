【三十而已】童瑤角色揭上海上流社會　重新定義「全職太太」？

最近內地最受關注的兩套劇集，要數《二十不惑》同《三十而已》，兩套都是以女性為主的題材，呈現不同年齡階層的生活狀態，引起觀眾共鳴，在網上掀起不少話題。在《三十而已》中，通過童瑤主演的顧佳，揭露了上海上層社會生活。

童瑤與章子怡樣貌有幾分相似，因此初出道時被稱作「小章子怡」，曾在《如懿傳》中飾演高貴妃一角。（微博@電視劇三十而已）

童瑤是是一位中產闊太，住的是面對「東方明珠」，與鱗次櫛比的高樓大廈作伴，以及俯瞰整個黃浦江的超級豪宅，這棟樓裏的人，都是非富則貴。然而，價隨樓層升，最有錢的，自然是住在頂層的富豪，上下三層複式，因此在屋主王太太心中，童瑤所在的12樓不太入眼，只是「低層」。

頂層的富豪有錢到什麼程度呢？莫奈的《睡蓮》說買就買，兒子想要小行星命名，那就送他，名字、暱稱、英文名全部都用，總共三顆，多少錢都無問題。不過這位王太太可能不知道，比起錢，發現小行星更為重要。

據悉，莫奈的《睡蓮》系列大概有250幅，當中部分已售出，每幅畫的成交價基本都過億。

其實買這幅畫的闊太連《睡蓮》的作者都講錯（莫奈講作梵高）。（視頻截圖）

同樣地，與普羅萬眾一樣，有錢人的競爭也非常激烈，要想入讀頂級幼稚園，就看能為學校帶來什麼利益。劇中童瑤的老公李澤鋒是一位煙花設計師，一場煙花價錢在三五十萬到一百萬不等，大型活動另計，因此在「家長能為學校提供什麼」一欄中，要填的就是「提供一年一場煙花騷」，講到明，純粹就是看身家。

入讀頂級幼稚園，看的就是身家。（視頻截圖）

到真正入了頂級幼稚園，童瑤又要融入家長圈子，免不了同一班闊太鬥智鬥勇。首先要裝備的就是「行頭」，人手一個Hermès的Birkin或Kelly是標配，否則，在合照中就會被cut走，即使你的手袋已經是CHANEL。

闊太們的標配都是Hermès，站在最左邊的童瑤，只好遮住自己的CHANEL，但隨即發現，在po出來的相中，自己竟然被cut走。（視頻截圖）

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當然，既然是電視劇，當中的情節難免有些誇大，並非完完全全的真實寫照。相比之下，童瑤這個全職太太的角色，更引人入勝。

上得廳堂，下得廚房 不與社會脫節

劇中的童瑤畢業於上海外國語大學，各項成績優異，在外企工作兩年，便開始創業，將煙花工程師老公打造為CEO，實現階級跨越，其後便回歸家庭，做全職太太。一方面做好老公的後盾，一方面培養孩子。

即便有工人，但很多時候童瑤依然親力親為。有求於王太太時，親自做低脂低糖的蛋糕，獲得對方大讚；兒子入讀幼稚園要求家長整Cupcake贈與全班同學，她幾小時便送上。除此之外，家務、運動、護膚、語言、陶藝、花藝、fashion等課程樣樣齊，每日都非常充實。

由顧佳一周的生活安排看出，雖然作為全職太太，但完全無同社會脫節，反而繼續自我增值，詮釋出不同的態度。（微博@電視劇三十而已）

雙商超高 能屈能伸

同很多普通女性一樣，為了家庭和孩子，童瑤可以付出一切。為了兒子，她可以赤腳配闊太行樓梯，為的只是一封推薦信。

為了推薦信，童瑤不介意為闊太提鞋、換鞋，以及陪落樓梯。（微博@電視劇三十而已）

當家委會想讓患癲癇的同學退出幼稚園時，童瑤會教育兒子如何幫助對方，並且堅持自己的立場，維護患病幼童，摒除歧視，更說服其他家長的想法，深受園長欣賞。

比起其他家長想讓癲癇同學退學，童瑤做的是，教兒子如何急救對方。（視頻截圖）

在老公面臨經濟危機時，童瑤主動找客戶道歉，先連飲3杯，再讓利20%希望可以挽回訂單。但遭遇對方想潛規則時，她態度非常強硬，立即給對方下馬威，就算燒廠都不接他的訂單。

童瑤化解危機。（視頻截圖）

面對兒子被其他家長針對時，她先安撫被嚇到驚慌失措的兒子，再逐一教訓罪魁禍首，關門就是一頓暴打，絲毫不手軟。事後還可以慢條斯理地整理衣着首飾，並告誡對方。

面對兒子被針對，童瑤該出手時就出手。（視頻截圖）

可以看出，童瑤雖然是「全職太太」，但有別於既定觀念中的家庭主婦，她是一位有頭腦、思路清晰，善於察言觀色，既可以解決家庭瑣事，又可以獨當一面，幫老公維護公司內外關係，大事小事遊刃而解，且保持自我提升，內外兼修，相當優異。不過，每個人都是獨立的個體，並非要好似劇中的童瑤一樣面面俱到，重要的是對待人生的態度，在自己的人生中乘風破浪。