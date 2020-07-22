三十而已｜主角童瑤曾背男友與校主任發生關係　對質時稱被強姦

童瑤飾演嘅顧佳，為令兒子讀名校而搬屋、為幫老公爭取更多生意，碌爆卡都要買Hermès打入闊太太圈子。（微博圖片）

內地劇集《三十而已》講述三位女主角喺「三十而立」時面對嘅家庭、事業等人生重大問題。童瑤於劇中飾演嘅顧佳，外表看似生活無憂，但她幫助老公嘅事業、仔仔入讀名校，不惜用盡所有手段同金錢。

童瑤喺中央戲劇學院時，曾表示因唔肯與張默分手而遭對手毒打，張國立當時被指教子無方。（視覺中國）

劇集近日在內地熱播，唔少網民都即時回帶童瑤嘅「精彩」感情史，更指她比顧佳積極進取。02年，16歲嘅童瑤入讀中央戲劇學院，並以《林海雪原》出道，其後與國寶級演員張國立之子張默相戀，惟二人拍拖無耐，童瑤遭張默暴打至鼻骨骨折、眼球出血，傷勢十分嚴重。

被家暴嘅真相原來張默發現童瑤為請假拍戲而自願被系主任潛規則………（網上圖片）

事件引起軒然大波，童瑤指已非首次被張默打，而張默則沒有任何解釋，直到他在一年後發文表示：「我打人不對我道歉，但是事出有因不全怪我，我爸都理解我！」隨即有指童瑤喺同張默交往期間，為咗請假拍戲，而與29歲嘅系主任黃定宇發生肉體關係。張默發現後，童瑤以「被強姦」，直到張默搵系主任對質時，童瑤才承認與系教授有不正當關係。

童瑤近年唔少作品老公王冉都有份投資，當中包括《如懿傳》。

事件去到最後，系主任雖然控告強姦但因證據不足而無罪釋放，但遭學校炒魷；而被潛規則嘅童瑤遭全面封殺5年之久。2013年，童瑤與年長她17歲嘅投資公司CEO王冉戀情曝光，二人於2019年在意大利古堡舉行盛大婚禮。