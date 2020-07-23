【DSE放榜】麥明詩師妹成「超級狀元」　混血羅穎賢有把絕世靚聲

2020年中學文憑試（DSE）昨日（22/7）放榜，今年共有7名學生考獲7科5**成為「狀元」，當中2人在數學延伸部分考獲5**的「超級狀元」，其中一位便是「10優港姐」麥明詩師妹、來自拔萃女書院的混血兒羅穎賢（Vermeer Elena Yin）。羅穎賢除了核心科目全部5**之外，選修的經濟、英國文學、歷史科及數學延伸單元一（M1）亦全部獲得5**，而羅同學更是從未報讀過補習課程，絕對是犀利中的犀利。除了讀書勁，羅同學亦多才多藝，喜歡音樂的她彈得又唱得，之前便試過以盛裝打扮，在學校活動中演唱作曲家孟德爾頌的作品《Hear Ye, Israel》大騷靚聲。

DSE 放榜 2020｜女拔誕罕見「文科狀元」 混血兒超級狀元歷史5**

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師妹勁，師姐當年亦非常厲害。2009年，麥明詩在香港中學會考中文科、英文科考獲最高的5*，以及數學、附加數學、物理、化學、生物、地理、宗教和經濟8科A級，成為了當屆會考的「10優狀元」。她當年接受傳媒訪問時便指自己想從政：「可能係從政方面，可能係立法會，想做啲有影響力（嘅工作），唔好淨係呃份糧。」唔知羅同學未來會否學師姐去選港姐呢？

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