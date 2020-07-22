DSE 放榜 2020｜女拔誕罕見「文科狀元」 混血兒超級狀元歷史5**

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2020年中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今年共有7名學生考獲7科5**成為「狀元」，當中2人為在數學延伸部分考獲5**的「超級狀元」。7名狀元，其中3人來自聖保羅男女中學、2人來自拔萃女書院，香港華仁書院及皇仁書院各佔1名。
據了解，今年兩名女拔狀元均為罕見的「文科狀元」，其中一名「超級狀元」是混血兒，她在數學延伸單元一（M1）同樣考獲5**，其中一個選修科包括捲入試題爭議的歷史科；該校另一名狀元同樣修讀歷史科。
今年文憑試7名狀元來自4間傳統名校。拔萃女書院今年誕2名狀元，其中學生羅穎賢考獲7科5**及在數學延伸單元考獲5**成為「超級狀元」；另一名學生莊恩盈則考獲7科5**。
據了解，女拔今年兩名狀元均為罕見的「文科狀元」，羅穎賢（Vermeer Elena Yin）是一名混血兒，選修科包括經濟、英國文學、歷史科及數學延伸單元一（M1）；莊恩盈則選修地理、英國文學及歷史科。
考評局總經理（評核發展、項目）蔡筱坤昨日在記者會中表示，今年歷史科考獲第3至5級成績的人數較去年下降，但跌幅與往年相若，而考獲1、2級的人數則與去年接近。
拔萃女書院今年誕2名狀元，其中一人為「超級狀元」。（黃舒慧攝）
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對比去年文憑試歷史科試卷日校生表現，考獲4級或以上的百分比為45.6%，下跌6.1個百分點。考獲5**的考生比例自2014年起，徘徊在1.4%至1.5%，今年則為1.3%，與2013年一樣。