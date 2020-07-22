DSE 放榜 2020｜女拔誕罕見「文科狀元」 混血兒超級狀元歷史5**

2020年中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今年共有7名學生考獲7科5**成為「狀元」，當中2人為在數學延伸部分考獲5**的「超級狀元」。7名狀元，其中3人來自聖保羅男女中學、2人來自拔萃女書院，香港華仁書院及皇仁書院各佔1名。

據了解，今年兩名女拔狀元均為罕見的「文科狀元」，其中一名「超級狀元」是混血兒，她在數學延伸單元一（M1）同樣考獲5**，其中一個選修科包括捲入試題爭議的歷史科；該校另一名狀元同樣修讀歷史科。