傳陳鈺琪同《倚天》男主角戀愛ing　曾舜晞一方開腔回應戀情

在娛樂圈中因戲生情而成為情侶的例子多的是，而近日網上就瘋傳去年因劇集新版《倚天屠龍記》走紅的男女主角曾舜晞同陳鈺琪在戀愛ing，事件引來不少討論。

二人因為新版《倚天屠龍記》走紅。（《倚天屠龍記》微博圖片）

就在昨日陳鈺琪突然在微博留言9字：「適可而止，不要太過份。」隨後秒刪除即登上微博熱搜第一位，廣受討論。事出突然當然引來不少網友猜測，究竟是發生何事呢？而有網友就猜測會不會同近日的緋聞有關，因為最近有網上博主就指出有一位當紅人氣小花的男友居然是他的貼文，因而有網友就找出證據指出就是陳鈺琪同曾舜晞，因為有人發現曾舜晞在6月份於微博上貼的汽車玩具，竟然出現在陳鈺琪7月份上貼的微博照片當中， 當時陳鈺琪還留言：「遇到事情不要急，慢慢地拍個照，發個微博再從心出發。」如此巧合的事情就引來在一起的疑雲。

二人最近被傳戀愛ing當中。（曾舜晞微博圖片）

男方的玩具車出現女方照片當中。（曾舜晞﹑陳鈺琪微博圖片）

或許事情愈鬧愈大，曾舜晞的粉絲就相當著急，於是就向曾舜晞的經理人公司求證，證實該消息是虛假的。曾舜晞的粉絲就在全球後援會貼文留言：「經與公司核實此為不實信息，請勿信謠傳謠造謠。關注作品，靜等劇播。」但曾舜晞本人就沒有作出回應，事情的真假就只有他們本人才知道喇！

曾舜晞全球後援會作出澄清。（曾舜晞全球後援會微博圖片）