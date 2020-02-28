【兩世歡】陳鈺琪男裝扮相好吸睛　新劇惡評如潮被于朦朧拖累？

去年內地推出新版《倚天屠龍記》大受歡迎，捧紅女主角飾演趙敏的陳鈺琪，令她人氣急升成為新一代女神代表。而正值上位期的她最近更推出新劇《兩世歡》吸引不少網友捧場，可是因為男主角于朦朧的演技被瘋狂批評為面癱式表演，導致不少人看不下去選擇紛紛棄劇，不禁令人替陳鈺琪感到可憐。

《兩世歡》開播男主角于朦朧瘋狂被批評。（《兩世歡》微博圖片）

在《兩世歡》還未播出之前的確不少人衝著陳鈺琪而追看，但在追看頭幾集之後因為男主角于朦朧的演技實在太尷尬，導致該劇慢慢失去話題度更加有不少人選擇棄劇添。在劇中于朦朧飾演趙王養子景辭，是一位高冷貴公子，但他無論處於任何狀態他的臉部均是同一表情，而且與女主角陳鈺琪四目交接作出互動時，更一點兒眼神交流的表情都沒有，整個人散發一種沒有靈魂的氣息出來，將高冷的感覺似乎演變成機械人似的非常不自然。

最明顯的機械式表演就莫過於他與男裝打扮的陳鈺琪見面，在二人齊齊行市集的時候，于朦朧除了一臉冷酷無

表情之外，他整個人一直維持著挺胸收腹的步行法，在大街上似足行catwalk似的特別突兀，無論陳鈺琪作出如何反應，他均是用同一表情去表達，肢體﹑臉部非常僵硬，令到不少網友都嘲笑他將高冷貴公子錯演成呆滯公子，形容他的演技根本就是「AI智能機器人」演法。

于朦朧被嘲笑似機械人。（李鈴鐺噠微博圖片）

于朦朧幫陳鈺琪蓋被都面無表情。（影片截圖）

除此之外，于朦朧在一場幫陳鈺琪蓋被子的戲份中，他依然面無表情眼神空洞，將一場溫馨的戲份演得冷冰冰，

同樣地令網友難以入戲。相反陳鈺琪在劇中的演技有起承轉合，特別她以男裝打扮出現時整個人顯得特別靈動，非常配合角色應有的率真感，而且整個人非常英氣。

雖然大家認為陳鈺琪的演技不錯，但可是于朦朧的機械人演技的確令人難以入戲，以致大家都選擇紛紛棄劇，大家在微博留言道：「行走的塑料模特」﹑「男主實在是勸退」﹑「面癱無疑了」等，笑言于朦朧難道是在演我的機器人男友古代版嗎？亦因為大家紛紛棄劇關係，導致正值上位期的陳鈺琪少了話題度實屬可憐。

陳鈺琪男裝非常英氣。（《兩世歡》微博圖片）