【月上重火】陳鈺琪武打戲超吸睛　新劇屢登榜首勁過迪麗熱巴

去年內地推出新版《倚天屠龍記》棒紅女主角陳鈺琪，令她有「最美趙敏」之稱。火速上位的她隨後劇接劇拍不停，推出的劇集《兩世歡》收視與口碑沒有延續《倚天》的氣勢，人氣亦似乎有下跌的趨勢。

不過最近推出新劇《月上重火》的她人氣又回溫不少，因為在該劇集中她好多時候以男裝示人，英氣十足的扮相非常吸引觀眾。而且一連串的打戲動作亦非常出色，該角色的設定與《倚天》的趙敏有些小相似，不禁令網友覺得她非常適合出演武俠劇。

陳鈺琪飾演的趙敏令她有「最美趙敏」之稱。（《倚天屠龍記》微博圖片）

陳鈺琪因為一劇爆紅之後，因為後繼不勁的原因令人覺得她只是「一劇女星」，在沒有話題度的情況之下好快被觀眾忘記，她的爆紅似乎只是曇花一現而已。在人氣大受影響之下，在今年2月初她就推出劇集《兩世歡》，可是收視平平沒有帶起太多話題，更因為男主角于朦朧的機械式演技而令觀眾棄劇。

幸好5月底她的新作《月上重火》推出大受歡迎， 在劇集中她飾演的重火宮少宮主重雪芝，不畏江湖涉險勇敢地平静江湖事，活潑多謀的人設獲得不少網友喜愛。其實最主要的原因是因為她經常扮男裝的環節非常好笑，扮起男裝的她非常俊俏，而且有些小自大，這一點的人設與《倚天》的趙敏相似，所以引來網友歡迎。

陳鈺琪在《月上重火》中又是女扮男裝，有趙敏的影子。（《月上重火》微博圖片）

另外，在劇集中陳鈺琪亦有不少打戲，行雲流水的武打動作令人看得好過癮，滿足了觀眾對武俠劇的要求，所以引起不少話題。看來陳鈺琪果真適合拍武俠劇，假若長期走「武俠女星」的路線，人氣必定長期不衰。而《月上重火》的爆紅程度更不斷屢登收視榜前三名，就連內地舉辦的「電視劇景氣指數」中，《月上重火》更屢登榜首，一直超過迪麗熱巴主演的劇集《幸福觸手可及》，可見觀眾多麼喜愛《月上重火》。

陳鈺琪拍的打戲非常受觀眾歡迎。（你是誰的白衣少年微博圖片）

另外，眾所周知陳鈺琪外表出眾，無論男裝還是女裝一樣超吸睛。不過在身材方面她似乎扣了不少分，當回復女兒身的時候，她所穿的衣服暴露了她的缺點，無論側面還是正面看她的身材根本就是平板，撐不起衣服，不少網友都嘲笑她「省布料」。可見男裝的她似乎比起女裝受歡迎。

陳鈺琪被嘲笑身材似「平板」。（秫米柚皮微博圖片）

事實上，身材單薄的她已經不是第一次被網友嘲笑，就在《倚天》播出的期間已經有不少網友指她「年紀輕輕就有一座飛機場」，對此她亦幽默地自嘲：「我平胸！我驕傲！我為自己省布料！」雖然網友給予不好的評論，不過有批評總好過沒有批評，代表《月上重火》是有話題度，藝人是受到關注的。

陳鈺琪回應十分顯霸氣（陳鈺琪微博圖片）