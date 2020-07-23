傳楊冪相隔9年將再度同于正合作　與許凱上演先婚後愛姊弟戀？

33歲楊冪憑藉06年版《神雕俠侶》中的郭襄一角而引起關注，自2011年出演大熱穿越劇《宮鎖心玉》後迅速走紅，躋身一線小花，在影視、綜藝、時尚界都擁有一席之地。

儘管《宮鎖心玉》當初由造型到劇情都遭到不少詬病，但卻創造了前所未有的收視熱潮，亦是于正的代表作之一。然而繼這之後，楊冪便無再主演過對方的劇集，只是偶爾參與客串或配角，還曾有過不和傳言。去年有段時間一度傳出兩人會合作，但之後都不了了之。

《宮鎖心玉》雖然是膠劇，但卻一舉捧紅楊冪、佟麗婭以及馮紹峰。（豆瓣）

最近，有網友在于正微博留言「好想看到你跟大冪冪再次合作啊」，想不到竟得到本人回應「我們很快」，令不少網友大感興奮。有網友爆料稱，楊冪與許凱將會出演都市愛情劇《愛的二八定律》，作為下半年的重點項目。由劇集的備案公示表來看，該劇在去年7月已經開始籌備拍攝，是先婚後愛題材，女主角是一名單身律師，一心追求事業，遇到同樣遭父母逼婚的男主角，兩人達成協議，結婚後才漸生情愫，最後步入美好的幸福生活。

由劇情介紹來看，《愛的二八定律》有些俗套。（微博圖片）

單由劇情來看的確有些俗氣，不過以楊冪與許凱的人氣與顏值，相信收視應該不會太差。而于正在2018年憑藉《延禧攻略》洗甩「膠劇」標籤，早幾個月播完的《鬢邊不是海棠紅》更獲得白玉蘭獎4項提名，算是對其劇集的肯定與認可，如果于正真的再次與楊冪合作，或者會與以往有很大分別，同時亦有可能令兩位主角的人氣再次飆升。

許凱憑藉《延禧攻略》中的富察傅恆一角圈粉無數。（微博@許凱soso）