【港姐2020】陳楨怡被爆男朋友前度係戴祖儀：都有少少介意

今年港姐16強。（梁碧玲攝）

《 2020香港小姐競選》16強已經誕生，今天（23日）是她們首晤新聞界。其中之一陳楨怡（Celina）是今屆大熱，不知道是否有人眼紅她，所以有讀者早前向《香港01》爆料說她私生活是一名「蒲精」，熱愛收兵。對於「蒲精」愛收兵這些指控，她一一否認：「呢個唔係事實，大學時候我已經同呢個男朋友拍拖。加上我讀建築，讀書好緊湊。仲有我係同妹妹一齊住，有咩事我都係第一時間都係搵佢，呢啲聽完一笑置之囉。」

Celina條水蛇腰好搶眼。（梁碧玲攝）

其後，這名爆料人士指Celina男朋友是「長腿女神」戴祖儀的前度，同時也是一名富家公子，Celina說：「呢啲都係過咗去嘅事，都有少少介意，始終係佢私隱。（你擔唔擔心撞到戴祖儀有咩反應）都唔擔心。」

如果撞到Joey會唔會好尷尬呢？（IG：joeythyee）

另外Celina爸爸被指是印尼華僑的富豪回到印尼會有成隊人接機，「我都有留意到，其實唔係事實。我係小康之家，我都好感恩爸爸媽媽畀到我出外國讀書，做自己鍾意做嘅事。（屋企人做咩？）唔方便透露。」

Celina唔覺得自己係大熱。（梁碧玲攝）

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