【多圖】郭羨妮46歲生日越活越年輕：Growing to be a better me

參選香港小姐出身的郭羨妮(Sonija)在2011年下嫁給內地動作導演朱少傑後,次年誕下一女,隨後Sonija相夫教子,演出作品並不多。但隨著女兒年齡逐漸長大,她開始陸續接拍幕前工作,好像在2019年接拍電影《朝花夕拾芳華絕代 拾芳》與及《沉默的證人》。現在大家都期待她的經典作品《尋秦記》電影版上映,因為當年電視版的《尋秦記》,Sonija飾演的琴清,温文儒雅,已經讓觀眾留下深刻印象,同時也是她第一次拍的電視劇集。

入行21年,已經由當年的女神變成為一個好老婆和媽媽,而專注照顧好家庭的她並沒有因此顯老,反而越活越年輕。今天(22日)是Sonija的46歲生日,雖然照片是有用美機功能效果拍下,但就算是這樣也不會有人覺得她已經46歲了。Sonija在IG發布一張單人素顏照,並以英文說:「Happy birthday to me. Growing to be a better me.」

