【多圖】郭羨妮46歲生日越活越年輕：Growing to be a better me

一家都好Sweet。（IG：sonijakk）

參選香港小姐出身的郭羨妮（Sonija）在2011年下嫁給內地動作導演朱少傑後，次年誕下一女，隨後Sonija相夫教子，演出作品並不多。但隨著女兒年齡逐漸長大，她開始陸續接拍幕前工作，好像在2019年接拍電影《朝花夕拾芳華絕代 拾芳》與及《沉默的證人》。現在大家都期待她的經典作品《尋秦記》電影版上映，因為當年電視版的《尋秦記》，Sonija飾演的琴清，温文儒雅，已經讓觀眾留下深刻印象，同時也是她第一次拍的電視劇集。

46歲生日。（IG：sonijakk）

入行21年，已經由當年的女神變成為一個好老婆和媽媽，而專注照顧好家庭的她並沒有因此顯老，反而越活越年輕。今天（22日）是Sonija的46歲生日，雖然照片是有用美機功能效果拍下，但就算是這樣也不會有人覺得她已經46歲了。Sonija在IG發布一張單人素顏照，並以英文說：「Happy birthday to me. Growing to be a better me.」

Sonija真係靚足20年：

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