辣伙頭‧開火｜沈殷怡陳欣妍鬥到餐廳　黃奕晨色誘菜檔婆婆求折頭

ViuTV節目《辣伙頭》大受歡迎，不少網民都強烈要求開拍第二季。終於網民們得償所願，下星期一 （7月27日)）就有得睇啦！

相比起上一季，今次《辣伙頭‧開火》的玩法就來了一個大進化，除了每組有三位美少女廚們外，還會分成紅藍兩組大對決，由錄影廠鬥到實體餐廳大展拳腳，更會互相較量，看看哪一組賺得多！每場比賽會以營業額高低分勝負，在終極一戰中，她們還會用過往的盈利作資金，開一間自己理想的pop up餐廳一決高下。

《辣伙頭‧開火》紅組沈殷怡、余逸思、陳海寧及黃奕晨。（ViuTV圖片）

下星期一播出的第一集，由沈殷怡、余逸思、陳海寧及黃奕晨組成的紅組就選擇了酸辣粉為套餐主食，4人更親力親為到街市選購食材。由於金錢所限，黃奕晨竟然使出美男計「色誘」菜檔婆婆。婆婆就笑言：「要靚仔先有折！」不過當黃奕晨主動除了面罩時，卻只得到婆婆絕情一句：「麻麻咋喎！」旁邊的陳海寧聽到後就笑說：「係街市遇到咁誠實嘅人真係好難得！」

呢位婆婆真係坦白。（ViuTV圖片）

《辣伙頭‧開火》的藍組有郭奕芯、陳欣妍、譚凱倫及楊天宇。（ViuTV圖片）

另一邊廂由郭奕芯、陳欣妍、譚凱倫及楊天宇組成的藍組，似乎就有點手忙亂。以海南雞飯應戰的藍組，就安排了郭奕芯負責樓面工作，雖然她成功拉到不少客人光顧，但卻被楊天宇抱怨她經常「插單」，令在廚房備餐的組員陳欣妍及譚凱倫混淆出餐次序。

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