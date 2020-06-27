陳欣妍藉《辣伙頭》彈起變網民新寵　接廣告接到手軟：酬勞好滿意

陳欣妍（Shirley Chan）同張建聲撻着？非也，其實他們受邀拍攝一個網購平台的廣告。這一系列的廣告將於7月份播出。廣告中，陳欣妍和張建聲就是飾演一個愛網上Shopping的青春少艾和一個送貨靚仔，在一次送貨中，張建聲就對陳欣妍一見鍾情，更隨即愛上並展開熱烈追求。

張建聲與陳欣妍在廣告中飾演一對情侶。（葉志明攝）

陳欣妍接受《香港01》訪問時說：「會拍好多集！由相識到相戀再到結婚仲會有埋小朋友。（第一次與張建聲合作？）（廣告嘅話）算係我哋第一次合作，之後仲有套印度電影要拍，一係就唔嚟，一係就好多。」與「前輩」合作，陳欣妍還大讚張建聲工作認真又專業，表示要向他多多學習。

陳欣妍自言要向張建聲學習，覺得他十分專業。（葉志明攝）

自ViuTV的電視節目《辣伙頭》和《美女郊遊遊》播出後，陳欣妍就成為了網民「新寵」。她說：「多咗好多觀眾認識我，所以就多咗機會拍廣告，多謝大家嘅寵愛，希望你哋搵我拍。」

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陳欣妍（Shirley）和張建聲替《有貨》網購平台拍攝廣告。（葉志明攝）

逆市中工作接個不停，會不會覺得自己「紅咗」？她就笑說：「唔覺喎，哈哈。我真係唔覺喎。因為我仲有好多嘢未試過，同埋我仲係一個好新嘅演員，希望大家畀多啲機會我。（今次廣告拍攝的酬勞有多少？）滿意嘅，同埋我聽導演同客戶講，雖然今日只係拍三集，但係呢個廣告會一直拍落去，佢哋話想拍60集喎，好期得吖。」

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陳欣妍要由朝拍到晚，打哈久都好正常嘅。（葉志明攝）

對於近期忙碌的工作生活，她就自言十分享受：「因為我試過冇嘢做嘅時候，當有得連續開工，你就會好感恩。7，8月就會同阿聲拍一套印度電影，原本係5月開戲，之前因為疫情延遲咗，依家都要開始準備，開機前都要圍讀同試位。」

陳欣妍（Shirley）表示自己平時也會幫襯這個平台買化妝品。（葉志明攝）

近日ViuTV節目《辣伙頭》第二輯拍攝得如火如荼，被問道在烈日當空下的沙灘拍攝的感想，她就向記者展現膊頭曬痕。「我呢度曬傷吖，甩咗皮仲爛咗㗎，已經狂補防曬，但係都係曬燶咗。（返到屋企會唔會有兩截色？）係吖，而家有個比堅尼印。」所以說，為了觀眾她們真的犧牲了很多。

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