辣伙頭｜郭奕芯海灘着泳衣曬到燶　對隊友又愛又恨：好鬼嬲佢哋！

ViuTV節目《辣伙頭》第二輯（《辣伙頭·開火》）播映在即，上個月（6月）尾郭奕芯（Ashina）、沈殷怡（Shirley）以及陳欣妍（Shirley）等一班參賽者就到海灘比賽。Ashina接受《香港01》：「嗰日真係好熱、好曬、好焗。」卅幾度烈日當空下對住個火爐煮食，真是辛苦！

拍攝前以及拍攝完海灘比賽的對比圖，郭奕芯曬到塊瞼超紅。（受訪者提供）

陳欣妍（Shirley）、郭奕芯（Ashina）、余逸思（Yoshi）和沈殷怡（Shirley）（左至右）也是《辣伙頭》第一輯的參賽者。（《辣伙頭》電視截圖）

據知今次節目採用分組比賽方法，沈殷怡（Shirley）和余逸思（Yoshi）等為紅組，而郭奕芯（Ashina）剛和陳欣妍（Shirley）等組成藍組。郭奕芯（Ashina）說：「沙灘只係其中一個主題！仲有好多唔同系列既餐廳。」

郭奕芯（Ashina）煮飯時「蝦碌」的表現好令人印象深刻。（《辣伙頭》電視截圖）

她續說：「今次係團體賽，雖然冇個人淘汰制咁大個人壓力，但係團隊好講求隊友合作，比較難用一個人嘅努力去完成整件事，剛開始要磨合，因為未必每個人諗法一樣。」她也表示，與其他參賽者經歷完這麼多集數後，感情加深了很多。「我真係好愛佢哋！不過有時又會好鬼嬲佢哋。大家都係屬於一個團隊，好多時候會一齊研究菜式，不過中間又會喺同隊友團體合作時，發掘到每個隊友嘅缺點。」

郭奕芯好靚。（IG@ashinaaa）

再問到當日的海灘比賽，她就笑說要保密，到時才可以給觀眾驚喜。「我應該係嗰日曬得最紅腫嗰個，因為我本身皮膚比較白，耳背直情好似燶咗咁！係曬到連頭皮都變咗粉紅色，跟住洗頭嘅時候仲有啲痛！哈哈，我係真係超級誇張。」

其他參賽者都曬黑晒。（IG@shamshirley）

點擊睇 郭奕芯（Ashina）：

+ 14 + 13 + 12

點擊睇 沈殷怡（Shirley）：

+ 40 + 39 + 38

點擊睇 陳欣妍（Shirley）：

+ 23 + 22 + 21

點擊睇 余逸思（Yoshi）：