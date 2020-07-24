三十而已｜馬志威北上做富家子　靠錢變萬人迷：我喺女仔都會感動

34歲嘅馬志威，27歲毅然加入娛樂圈成為模特兒和演員，至去年以《荷里活有個大老千》成功入屋。今次有份參演《三十而已》，他表示乃公司太陽娛樂文化安排。(微博圖片)

由模特兒轉形為演員嘅馬志威（Edward)，去年在無綫劇集《荷里活有個大老千》飾演反骨仔「螳螂」，成功引起觀眾關注。不過，腳步都未站穩，馬志威一個華麗轉身已經學賺人仔，更成功喺內地熱播集《三十而已》插足一角，同江疏影、童瑤等合作。

送完車再比零用錢，但馬志威多次迴避同江疏影係咩關係，仲話車同關係可以是兩回事，難怪網民會估佢係「海王」。（影片截圖）

劇中江疏影飾演嘅王曼妮本身係名店sales，喺遊輪上遇上馬志威飾演嘅有錢仔梁正賢後，即獲對方展開熱烈追求，堅稱未婚、單身嘅馬志威出手闊綽，除到江疏影名店掃貨藉此幫助對方跑數後，又帶江疏影潛水 歎世界，而送車、租屋、提款卡等舉動更係樣樣齊。不過愈做得多就愈可疑，唔少網民估馬志威好大機係海王（即捕魚式溝女式嘅渣男），劇中飾演馬志威香港女友嘅高海寧接受訪問時，亦以「忍受男朋友不斷既背叛，仲要幫佢執手尾」形容自己嘅角色。

馬志威到場先知要騷肌，好在一啲都唔失禮。（影片截圖）

到底係唔係渣男呢？馬志威接受《香港01》訪問時就話：「因為梁正賢係比較自信、有錢、又識享受生活，佢唔會覺得自己有錯，在馬志威角度嚟講，我唔會咁做，因為我唔係啲咁嘅人，但作為演員就要演好角色。」馬志威嘅語言藝術似乎都都幾叻！提到劇中出盡法寶（錢）冧女，馬志威笑言如果自己係女生的話，都應該會十分感動。「但我本身就唔識， 因為所有嘢都係導演教。自己做過最浪漫嘅事……拍劇期間，因為見女友比較少，所以有一日由上海飛返香港，突然出現喺佢面前，哈哈，其實都唔算好浪漫。」

馬志威與女友Moireen拍拖7年，不過佢就話自己唔係浪漫的人。（IG圖片)

提到首次拍內地劇集，馬志威表示語言係最大問題，為此開拍搵國語老師惡補：「老師教完，自己返酒店都要背晒啲拼音。今次係大製作，第一日開工見佢哋喺廠搭咗間一比一嘅店舖出嚟，外面有埋晒LED燈，喺香港都未見過，所以感覺好新奇。」而對手江疏影，馬志威除大讚靚女、表現細膩之外，又指她性格爽朗。提到劇集播放至今，唯一的床上戲由馬志威負責，他笑言拍攝當日，到場才知要露肉。「因為返內地做嘢，瘦咗好多，又無時間去操，所以比起拍《入鐵籠》時瘦咗好多，唯有埋位之前做push up。」

《荷里活有個大老千》飾演反骨仔「螳螂」。