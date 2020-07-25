38歲韓藝瑟IG曬吊帶背心照被笑平胸　高EQ回應霸氣反撃

有「韓國美魔女」之稱的女演員韓藝瑟活躍於社交平台，她不時在IG上傳近照，近期更開始拍YouTube與粉絲分享生活大小事。韓藝瑟向來出名保養得非常好，幾乎看不出今年她將踏入39歲。可是日前就有網民在韓藝瑟IG上取笑她平胸，但EQ高的韓藝瑟則沒有生氣，更霸氣回應反撃。

韓藝瑟日前上傳新照，卻被網市笑平胸。（IG/@han_ye_seul_）

日前韓藝瑟在IG上傳新照，穿上藍色吊帶連身褲及拖鞋的她紮起頭髮，曬出寫意舒適的一面，乍看就如少女般年輕。不過照片卻成為攻擊目標，有網民留言「鐵壁」，暗指她上圍平如牆壁。可是向來作風敢言的韓藝瑟見到留言並沒有要提告，反而霸氣回應︰「可惜，也沒有辦法給你看」，大展高EQ的一面。

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韓藝瑟算是韓國女藝人中，身材外貌算是保養得非常好的代表之一。即使將近4字頭，但她仍樂於挑戰不同造型，IG亦可見到她日常多變的一面。韓藝瑟亦是非常注意身材管理的人，家中更特別設有運動房，所以她才能在公開場合大方曬出零贅肉的姣好身材。

韓藝瑟霸氣回應，笑言留言的網友也沒有機會看到。（IG/@han_ye_seul_）

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