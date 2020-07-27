【新冠肺炎】張孝全受疫情影響冇工開　變全職奶爸：我不可能睡晚

台灣男星張孝全去年才宣布結婚生子，兒子剛滿1歲半，他於25日出席酒品活動，面對即將到來的父親節，他笑稱沒有特別計畫，但只要一聊起兒子就滿面笑容，「以前常會去酒吧喝醉，現在都只能在家喝到剛剛好，因為小孩通常都很早起，我不可能睡晚」，日常作息完全配合兒子。

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張孝全演完NETFLIX劇集《誰是被害者》後，受到疫情影響暫無工作，專心在家陪伴妻兒，他滿口娃娃經，兒子現在是他的生活重心之一，平常最喜歡幫兒子洗澡或陪他開玩具車，還說兒子只要一聽到音樂，就會開心到手舞足蹈，被問是否跟他一樣充滿表演天分？他笑答：「還好，他會在家裡跳舞，如果人一多，他就會跟我一樣，話變得很少。」

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張孝全對育兒小有心得，提到一開始幫兒子穿脫衣服時，都很怕拗折手腳，讓兒子受傷，後來才發現小孩子沒那麼脆弱，自己是過度恐慌，「我覺得兒子每天都在長大，學會很多字，已經會講很多單詞，還會模仿我跟老婆講話，所以千萬不能在他面前講髒話」。

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提到當爸，張孝全的好友楊祐寧才於5月宣告初為人父，張孝全當時就立刻在網路上獻祝賀，更開心說：「之前就跟他聯絡過了，很為他開心，等他從大陸拍戲回來再約。」如今極度享受當爸生活，未來是否有可能跟兒子一起上親子節目？向來低調的他果斷回應：「沒有想過，盡量不要吧。」

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