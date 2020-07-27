【我要做業主】林秀怡感激逆境獲男友主動出首期：層樓係我個名

由胡諾言、林秀怡和彭慧中主持的新節目《我要做業主》就探討香港連續10年成為全球樓價最難負擔的城市，年輕人究竟要比幾多掙扎先可以上到車呢？節目更找來有一眾星級藝人分享他們的上車奮鬥史，首集除了有馮盈盈分享情侶合資買樓的經驗外，林秀怡亦有分享自己歷經一波三折的上車故事！

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現年29歲的林秀怡近年深受網民愛戴，但去年曾因在個人社交平台表達意見後，慘遭TVB雪藏。事隔一年，秀怡終於獲解凍，在復工後的首個節目，秀怡亦大方分享自己在去年尾與男友以500萬購入屯門300呎新盤。公屋長大的她稱自小就努力賺錢：「我一直都有儲蓄嘅習慣，演員唔係日日有工開，所以會做網店、好耐之前賣過避孕套、美容嘢同埋保建食品，之後就同朋友夾份開餐廳，儲到大慨幾十萬左右就發生媽媽嘅事件，所以就要用好多錢，之後冇晒啲錢，令置業計劃擱置一排先。」

作為主持的秀怡亦有分享自己經驗！（電視截圖）

由於林媽媽在2018年確診患上子宫頸癌，一向慳家又孝順的秀怡不單要傾盡40萬儲蓄救母，更同時兼顧三職，賺取更多收入幫補家計，但不幸中的大幸，秀怡的男友決定完成她的置業夢：「好彩遇到一個冇乜興趣又冇乜嗜好，所以淨咗好多錢嘅男朋友。最緊要係男朋友要畀得多啲個首期，我係短短時間都儲返10萬左右，之後大部分都係男朋友（畀）嘅。」對於不少年輕人都要「靠父幹」，秀怡亦笑稱：「當然有父幹係好，如果真係冇父幹就要靠男友幹。」

秀怡自小與母親相依為命！（電視截圖）

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雖然與男朋友未有結婚，但秀怡直言單位是由她的名字持有：「重點係我哋抽樓花，我排300幾，佢排千幾，佢就冇可能抽到呢層樓，所以先用我個名。（寫你個名先代表佢好愛你？）都係，我好好彩遇到個咁好嘅男朋友，佢肯畀我幫佢理財，我哋一人分一半嘅人工，先至有今日嘅地步。（怕唔怕有一日分開咗唔係咁好？）雖然我哋都有諗過呢個問題，但我哋個情況似老夫老妻，但我都有佢講分開咗，層樓都係我個名㗎。其實之後都有講，如果真係分開咗咪補返畀你囉，轉個名容乜易。」最後，一向有生意的頭腦的秀怡就指自己只有50萬的首期，就先買50萬首期的單位，因為「點儲都追唔上樓價」。

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同場加映：我要做業主│馮盈盈認一步登天買二千萬豪宅 直認：而家會實際啲

馮盈盈上節目分享首次置業經驗！（電視截圖）

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點撃下圖睇馮盈盈位於何文田單位！