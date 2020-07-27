新冠肺炎｜鄧達智確診兩日半依然未郁　朋友都獲隔離得自己留在家

香港著名時裝設計師鄧達智在上星期五（7月24日）晚初步確診染上新冠肺炎（COVID-19），但原來他至今一直只能在元朗家中休息，並未被安排入院。他受訪時亦都表示還未收到入院通知：「今日有點頭痛，但身體一切如常，冇乜事，大家唔使擔心。」

香港著名時裝設計師鄧達智在上星期五（7月24日）晚初步確診染上新冠肺炎（COVID-19），但原來他至今一直只能在元朗家中休息，並未被安排入院。（IG圖片）

鄧達智在7月25日宣告確診新冠肺炎。（資料圖片）

據報導指，鄧達智今次感染，懷疑源頭來自新城群組或三聯網台，期間他亦曾接觸徐小鳳、黃淑儀等人。上星期四他在港台主持節目《講東講西》時，亦曾與同節目的馬恩賜及劉天蘭除罩合照。星期六亦曾到新城錄音，再接受網台《一本》主持人米哈訪問。

鄧達智的同性配偶陳梓欣已獲通知要到火炭駿洋邨隔離。（IG圖片）

他今日向傳媒透露，同性配偶陳梓欣已獲通知要到火炭駿洋邨隔離，而兩位接觸過的朋友亦需一同前往，而網台主持米哈則需到防疫中心隔離。他又指，自己接觸過的朋友都需隔離，唯獨是他則只能留在家中。

點擊下圖觀看鄧達智專訪相：

+ 13 + 12 + 11