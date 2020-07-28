38歲Rain改名「雨龍」曬肌橫掃樂壇　韓國最高齡組合SSAK3出道

即時娛樂
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日前高齡新人組合SSAK3在韓國出道，三位成員劉在錫（劉在石）、李孝利和Rain分別改名「U-Doragon」、「Linda G」和「雨龍」橫掃樂壇，新歌《Beach Again》橫掃樂壇，更為音樂節目創下今年最高收視，成為話題冠軍！

「SSAK3」其實是劉在錫主持的節目《玩什麼好呢？》推出的夏天限定組合，組合名又有「橫掃」的意思，節目一路紀錄着三人組隊的過程，未正式出道已備受關注。這隊身價最高，加起來年齡過百的新人組合終於25日出道，新歌《Beach Again》更持續佔據8大音源榜高位。日前SSAK3首次亮相音樂節目《Show！音樂中心》，帶挈收視上升至2.1%，刷新2020年紀錄。

SSAK3刷新2020年的收視紀錄！（MBC截圖）

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SSAK3強勢出道自然成為傳媒採訪的焦點，有一次李孝利笑言仍是新人，必須隱瞞已婚的事實，可是一旁的Rain卻為了熱度大爆自己已是兩女之父，被粉絲嘲笑三人子女加起來比組合成員更多。而當中唯一不是歌手出身的劉在錫，通過SSAK3再一次展示驚人的唱跳實力外，就連Rapper的重要位置也完美消化。組合的活動收益將全數捐給弱勢社群，難怪粉絲都落力支持。

SSAK3大玩90年代復古風，成功俘虜大批聽眾。（IG/@hangout_with_yoo）

點撃睇更多SSAK3組合照：

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《Beach Again》MV公開兩天已破360萬點撃：

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