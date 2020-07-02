新冠肺炎︱李孝利少女時代允兒唱K不戴口罩被鬧　今早急發文道歉

昨晚（1日）李孝利和少女時代允兒在IG開直播，兩人一同戴上漁夫帽與粉絲互動。韓國新冠肺炎疫情反複，首爾每天仍有零星確診個案，據悉當時二人在沒有戴口罩的情況下出入卡拉OK房的公共場合，因而立即惹來批評，今早李孝利和允兒急忙就輕率的舉動道歉。

昨晚李孝利及允兒私下見面喝酒後，一同去到卡拉OK房，李孝利更上傳二人的合照。到達K房後，兩人在IG開直播，直播途中就有網友留言指兩人未有在疫情下戴口罩。當時允兒提及有口罩在身，李孝也急忙戴上口罩並終止直播，可是相關影片已被廣泛流傳。有網民批評新冠肺炎疫情仍未完全改善，作為公眾人物更應該保持社會距離。

李孝利及允兒昨晚因未有戴上口罩出入K房而被受批評中。（網上圖片）

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由於事態嚴重，李孝利及允兒今早分別在IG上道歉。李孝利講到最近心情浮躁，因而未有深思熟慮，對大眾感到抱歉時，亦沒有對允兒盡好做姐姐的責任；而允兒則上傳手寫信，為自己輕率的舉動道歉，正在深刻反省當中，亦向正在努力抗疫的醫護人員致歉。李孝利及允兒通過節目《孝利家民宿2》而變成好友，當時二人的互動深受觀眾喜愛。

李孝利及允兒通過《孝利家民宿2》變成好友。（JTBC）