Rain 3個月激瘦10公斤回歸全盛時期　瞓身拍片教減磅不減肌秘訣

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韓流天王Rain（鄭智薰）距離上一部作品已經超過半年，然而他卻秘密進行減磅計畫，花3個月竟然瘦足10公斤！最新Rain貼出3張驚人照片，發現其原本圓潤的下巴變得尖細，腰圍也明顯縮了好幾圈，然而脫掉上半身衣服，六嚿朱古力腹肌卻依然健在！

Rain在IG上公開3張相並說「成功減了10公斤，是20多歲時的體重。」表示只花了3個月就回復到剛出道的體重。仔細看照片，他的下巴不但超尖變成V臉，腰圍睇落也細了一個碼，對照他的長捲髮髮型，應該是最近拍攝的近照。

根據他在vlive影片上教大家如何在家進行有氧運動訓練，影片中可看出即使他的體重大幅減輕，身上的肌肉卻沒有絲毫縮水的跡象！一樣擁有超大胸肌、二頭肌與腹肌，然而從臉部就可以看到減重效果，超尖面與身材有着超大對比。

Rain示範只需以一塊瑜伽墊、一對啞鈴及適量空間開展的健身動作，片中的他施盡渾身解數，不忘Show肌：

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Rain從去年夏天拍攝電視劇《Welcome 2 Life》後就沒有推出新作品，老婆金泰希則久違5年回歸，演出正在熱播的《再見媽媽又再見》，本周將迎來大結局。

Rain從去年夏天拍攝電視劇《Welcome 2 Life》後就沒有推出新作品，老婆金泰希則久違5年回歸，演出正在熱播的《再見媽媽又再見》，本周將迎來大結局（《再見媽媽又再見》劇照）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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