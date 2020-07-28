潘瑋柏老婆Luna被爆曾參加富豪派對　王思聰暗諷是高級交際花？

台灣男星潘瑋柏昨日（27日）突然宣布婚訊，老婆正正就是曾在去年與他傳出緋聞的內地空姐Luna，同時他還Post出與父母及太太一家人的合照，獲不少圈中好友及粉絲送上祝福。不過同時有網民翻出不少Luna的黑歷史，她不但曾參加內地闊少王思聰舉辦的富豪派對，今日（28日）疑似王思聰在朋友圈的發文更掀起網民熱議！

潘瑋柏昨日（27日）Post出與父母及太太一家人的合照，宣布婚訊。（IG@willpan23）

潘瑋柏宣布婚訊後，王思聰隨即在朋友圈寫道：「我佛（服）了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，此話一出即時在網上瘋傳，網民紛紛猜測他所提及的Amy姐到底是誰？其後不少網友找出王思聰口中的Amy姐全名為胡曼鈺，曾以「Amy曼鈺」之名開微博，當中有不少與Luna及天王嫂方媛的合照，看起來關係親密，私交甚篤，不過消息爆出後，Amy姐即時清空微博。

疑似王思聰在朋友圈的發文掀起網民熱議。（微博圖片）

有網民找出王思聰提及的Amy姐全名為胡曼鈺，與Luna及天王嫂方媛有不少合照。（微博@王神通有話說）

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據知Luna與潘瑋柏透過上海的朋友圈而認識，在去年年初更傳出結婚的消息，但當時潘瑋柏透過工作室回應表示自己仍是未婚。之後有網民爆出Luna早期曾與房祖名、陳柏霖一起去夜店蒲，更經常出入各種酒會Party，疑似是高級交際花。當中最廣為人知的就是Luna曾參加王思聰在2015年1月於三亞舉辦的超奢華生日Party，生日會屬於私人性質，當時封鎖了酒店沙灘，還放煙花慶祝，現場更聚集了過百位網紅及𡃁模，王思聰更搭住膊頭與Luna合照，不少網民認為王思聰所言非虛，實則是在暗諷Amy姐就是介紹人。

Luna曾參加內地闊少王思聰舉辦的富豪派對。（微博@王神通有話說）

Luna私下生活亦很富貴，經常大曬名貴首飾。（IG@lunaaay）

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此外，有網民更在微博大爆Luna還是羅志祥「多人運動」的成員之一，消息令人震驚。其實早前小豬被爆私生活淫亂時，就牽連到多位藝人，當中與小豬私交甚篤的潘瑋柏就被發現一個疑似私人IG帳戶，專門用來與網紅互動，更被爆出與一位叫「夏夏」的內地網紅的聊天記錄。Luna被爆出黑歷史後，不少網民直言潘瑋柏一向都喜歡外型甜美的女生，眼光一致！

潘瑋柏早前被爆與內地網紅夏夏關係匪淺。（IG@xiaxiaaaaaaa）