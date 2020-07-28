迷網︱Coin原型「幣少爺」涉詐騙300萬　銷聲匿跡後再開班教投資

TVB劇集《迷網》以網絡騙案為題材，在近幾集中出現的Coin公子（唐嘉麟飾）先是向街坊派錢，並高呼「錢，係可以從天而降嘅」，之後又Rap住推銷虛擬貨幣挖礦機，呼籲大家跟他一起掘礦發達，不少觀眾都聯想到在2018年年底於深水埗鬧市中撒錢而聲名大噪的「幣少爺」！

Coin公子（唐嘉麟飾）原型參照「幣少爺」。（劇照）

+ 24 + 23 + 22

自稱「幣少爺」的黃鉦傑由2018年5月起在Facebook專頁宣傳一款聲稱可以用作挖取「Filecash coin」（FCC）的礦機，售價為25,000元，並揚言買入這部礦機的人都會在三個月內收回成本，他更以加密貨幣「教主」的身份在不同傳媒亮相，「幣少爺」曾接受TVB節目《東張西望》訪問，當時揸住法拉利的他自言靠炒加密貨幣起家，投資了30萬就賺了8位數字，相當犀利。

「幣少爺」相當出位。（幣少爺Facebook圖片）

「幣少爺」曾接受TVB節目《東張西望》訪問，自言投資了30萬就賺了8位數字。（YouTube影片截圖）

+ 27 + 26 + 25

「幣少爺」還高調開班授徒，每堂課收入近20萬元，落力推介礦機，並聲稱兩年就可以賺到8倍，吸引大批粉絲追捧，初期估計「幣少爺」靠賣礦機已經收到2000萬款項。有網民根據挖礦機的配置，計算出成本僅需不到數千元，淘寶售價約8,000元，質疑有人從中牟取暴利。其支持者更自稱「幣少軍團」，不時於其西貢豪華獨立屋聚會。

他的支持者自稱「幣少軍團」，不時於其西貢豪華獨立屋聚會。（YouTube影片截圖）

Coin公子向街坊派錢。（YouTube影片截圖）

+ 17 + 16 + 15

2018年年底，「幣少爺」涉嫌在深水埗黃金商場對開的天台撒鈔票，吸引逾百人圍觀及拾錢，掀起網民熱議！但之後多名苦主相繼報案指他們向一公司購買與虛擬貨幣相關的電腦設備及服務後，未能收到相關回報或退款，涉案金額約港幣260萬元，當中最大單宗損失為110萬。警方經深入調查後，於去年2月分別拘捕一名25歲姓黃本地男子及一名20歲姓莫本地男子，涉嫌「串謀詐騙」，並凍結了約港幣500萬元資金。而「幣少爺」曾經作為「礦場」、聲稱一年租金約150萬元的西貢獨立屋亦被發現人去樓空，似乎已銷聲匿跡，但今年年初，「幣少爺」重新活躍於社交平台，不但繼續教人投資，更開講座分享Tips，依然吸引了大批「信眾」！

2018年年底，「幣少爺」涉嫌在深水埗黃金商場對開的天台撒鈔票，吸引逾百人圍觀及拾錢。（幣少爺Facebook圖片）