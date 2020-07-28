東張西望｜利穎怡出心出力助魚塘苦主根叔取公道︰希望多一點好人

無綫節目《東張西望》不時報道社會上值得關注的故事，為有不公待遇的小市民發聲。節目於7月初曾報道過有現年92歲、在元朗擁有13個魚塘兼有「魚塘大王」之稱的根叔被親生女兒和鄰居夫婦騙去全部魚塘一事。事件引起巨大迴響，有大律師主動向根叔伸出援手，近來的一集更新了最新情況。

主持利穎怡到元朗探望根叔，跟進一下事情發展。（《東張西望》電視截圖）

根叔當時被騙走魚塘後，只靠戶口的5千多元過活，生活孤苦無依。節目出街後，大量網民關心他的情況，並希望伸以援手。《東張》團隊再去探望根叔，見到他現在臉上有笑容了，事關不少街坊都向他主動送上物資，包括有口罩等防疫物品和日用品。根叔說︰「成個大生圍街坊大家都咁支持我，我當然開心啦，得返我一個老人家，咁老仲俾人呃，若果冇佢哋支持，我都可能『走』咗啦。我要睇清楚害我嘅人有咩下場，希望活多一兩年。」

一班街坊好熱心地為根叔送來生活的物資，人間有愛。（《東張西望》電視截圖）

早前涉事鄰居夫婦將根叔的魚塘經營權騙去後，不斷滋擾根叔，如寄恐嚇信、運垃圾入魚塘和把門鎖住。所以一班街坊就在魚塘附近裝上閉路電視，以防萬一。在魚塘工作了十多年的鳳姐接受訪問時，指曾被該對夫婦用水管向她噴水，又拿東西扔她，但節目出街後，他們現在撞到就只是互不說話，可見對方態度改變。

主持利穎怡指街坊在魚塘附近裝上閉路電視，以防萬一。（《東張西望》電視截圖）

另外，經節目組轉介後，有大律師主動伸出援手，他陪同根叔到落馬洲警署報案，案件現由邊界警區刑事調查隊接手處理。大律師陸偉雄在接受訪問時透露警方態度積極，案件表面上看似是破壞合約的糾紛，有人答應買原塘，但是不付錢，但是仔細看，未必只是簡單的破壞合約案件，可能涉及行騙的行為，警方現在搜集資料，看看有沒有刑事的成分。此外，為避免涉案夫婦將漁塘打理經營權再轉讓給其他人士，主持利穎怡與律師團隊又陪同根叔到漁護署了解轉名手續的處理方法，但由於轉名必須雙方同時在場，所以並未成功轉名。但他們即場草擬文件提出書面申請，防止打理經營權再被賣給第三者。

有律師幫忙。（《東張西望》電視截圖）

主持利穎怡事後在IG發文，寫道︰「感謝陸偉雄大律師與他的團隊義務幫助根叔，最新進展留意今晚《東張西望》，希望世界多一點好人，少一些壞人。」網民們也大讚利穎怡有正義感，紛紛感謝她的幫忙。

他們到漁護署了解轉名手續的處理方法。（《東張西望》電視截圖）

利穎怡跟進根叔的事情，獲網民大讚她有正義感。（利穎怡IG）

同場加映，「東張女神」利穎怡嘅靚相︰