【香港奇則】40萬裝修583呎屋大改造　多咗走廊客廳睇上去仲細咗

香港開電視最新一集的《香港奇則》，由主持盧頌恩（妹頭）帶大家參觀一個583呎，除了一家人有大有小住外，更有工人姐姐和貓貓一齊住，聽上去好似好擠迫，不過設計師就用了「空間重疊」的概念，一起來看看改造後的單位！

一入門口多了一條走廊。（《香港奇則》電視截圖）

原圖則有三間房，和品字型的廳，這個間隔令客飯廳的連接有瓶頸位。新設計一於來個大改動，加了工人房在客廳，同時劃分了廚房間隔，因為屋主怕有油煙味，所以想要一個密封的廚房。睡房方面，就由三房變兩房。

單位裝修費是40萬，價格合理。（《香港奇則》電視截圖）

原圖則有一個品字型客廳。（《香港奇則》電視截圖）

一入門就是一條走廊，其中一邊是工人房、鞋櫃和廚房等，另一邊設計師就加了一組連接到轉角位的大儲物櫃，主要放書本雜物。設計師所講的空間重疊概念，就是把兩個不同的空間，互相重疊，令每個部分的功能也得到強化和令空間更實用。他們把客飯廳的空間重疊，最特別是房間的部分，兒童房用了幾道趟門，當打開全部趟門後，就令兒童房和客廳空間重疊，增加日常空間。

作出了大改動。（《香港奇則》電視截圖）

而主人房就是由兩間睡房打通，再用趟門，而且把走廊的位置收納在房裏，房間就變得寬敞了很多。不過，看看原圖則，感覺上較大，現在把東西堆在一起，擺設花紋佈置又多，就有一種擠迫和雜亂的感覺了，看上去不像有近600呎，而且本來單位入門口就是廳，現在反而多了一條走廊。裝修費是40萬，設計師覺得是「一個500呎單位當800呎用」，大家又覺得如何？

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