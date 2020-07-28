【安樂蝸】343呎17萬裝修費好實惠　全屋「小機關」慳位又實用！

J2台節目《安樂蝸》今集由鍾晴、狄以達和嘉賓鄭芷彤主持，今次介紹的屋非常適合小家庭作參考，事關單位只有343呎，是一般香港家庭的蝸居大小，加上簡約輕鬆的北歐風，和一些細心的「機關位」，值得參考！

狄以達身後的星星窗簾好有童真。（《安樂蝸》電視截圖）

單位有343呎，是兩小口結婚後居住的地方。他們用了北歐風裝修，灰色牆、藍色梳化，再加木製的家俬，和大量的小擺設，感覺溫馨。屋主也喜歡一些充滿童真的元素，如掛畫和月亮燈等，好有家的感覺。

灰色牆配藍色梳化感覺簡約。（《安樂蝸》電視截圖）

在圖則方面，原來屋主也有作出改動。因為廁所本來有兩個門口，一個在房，一個在廳，非常奇怪。為了令空間更好用，他們索性把房的門口封了，這樣就可以在睡房放一個7呎大衣櫃，再加上「慳位」的小心思，令單位實用性提高。另一個改動，就是把房門的位置改變，這樣就可以有更多牆身用作放2呎的鞋櫃。

單位細細，但二人住來說，也是兼顧到屋主的不同需要。（《安樂蝸》電視截圖）

小單位大多都是設開放式廚房，這個單位也不例外，屋主就加了一個茶水間在旁，再加一張小餐桌，有需要時更可拉出一張更大的餐桌，最多可以坐4-6人，這樣就可以招呼朋友了。不過，雖然廚房有空間作工作枱，但是頗為狹窄，相信要同時切菜、放食材等也有些難度。整體來看，單位的實用性不錯，也兼顧到屋主的不同需要，風格簡單溫馨，而價格方面也相宜，只用了17萬。

點擊下圖逐格睇，睇埋有咩慳位改動︰

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