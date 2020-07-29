木村心美中國首封造型不再老積！網友：遠勝處女作、有返18歲感覺

木村拓哉18歲大囡木村心美（Cocomi）今年四月登上日本時尚雜誌，正式在娛樂圈出道。近期她首度登上中國版時尚雜誌《紅秀GRAZIA》封面人物，令兩輯硬照不免被網友拿來做比較，更有網友直言：比起出道時好看太多了！

木村心美在今年四月登上日本版《VOGUE》封面人物，同時拿下精品品牌Dior日本地區的品牌大使，成為繼自己阿妹木村光希之後的另一位「最強星二代」女星。她登上日本版《VOGUE》時，超齡的妝容加上一頭被狂風吹起的長髮，雖然可以看出想要拍出律動感的用心，不過太過「狂野」的造型不僅無法突顯她18歲的清純氣質、更讓許多網友紛紛表示「看不懂」。

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近日木村心美登上中國版時尚雜誌《紅秀GRAZIA》，曝光了包括封面在內的多張造型拍攝。她以清新的淡妝搭配著一頭招牌黑色長髮入鏡，除了妝容之外，在造型搭配上也多了更多年輕的潮流感。她穿著運動內衣搭配白色健身褲、風衣短外套的清爽造型登上封面，多套造型中也包括了吊帶褲、連身褲裝的造型，雖然多為中性、偏向運動風格的穿著，意外與她柔美的氣質非常合拍，展現出與年齡相稱的清新氛圍。

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這輯相立刻引起粉絲討論，紛紛表示「比爆炸頭好太多了！」、「之前說她不好看全部收回」，更有粉絲認為她這組拍攝有多個造型簡直「神複製」媽媽工藤靜香年輕時的樣貌，對於她的樣貌感到相當驚豔。

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