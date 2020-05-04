木村心美男友曝光　同男神生田斗真撞樣　靚仔過爸爸木村拓哉？

木村拓哉長女木村心美剛過完19歲生日，男朋友立刻被八卦雜誌起底。心美和妹妹光希都希望自己未來的另一半帥過老爸，而《週刊文春》爆料，心美的男友確實是學校出名的大帥哥，神似Johnny's事務所男星生田斗真。

木村心美自從出道後，過去的照片、經歷都被一一曝光。《週刊文春》甚至大量私訊給心美的同學，希望他們可以提供「相關情報」，揭密這位星二代在學校的另一面。心美的同學不堪其擾向她抱怨，讓心美也相當抱歉，在IG上公開向好友們道歉，同時也譴責《文春》的狗仔行為。

木村心美出道轟動日本娛樂圈（點圖了解更多）：

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不過《文春》真的找到願意爆料的同學，提供了心美和男友的合照，讓心美的感情生活曝光。

心美和男友是高中同學，兩人交往在學校裡不是秘密，就像一般的小情侶一樣，有時無懼他人目光，會公然在學校摟摟抱抱。高三學生要演出音樂劇時，心美還要求刪減和男友對戲的女生戲分，不希望男友和異性過度接觸。

心美出道後和男友依舊繼續交往，小兩口已經確定直升桐朋學園大學，未來繼續當校園情侶。

根據爆料同學提供的照片，心美在體育祭活動上大方與男友勾肩搭背，雖然照片打了馬賽克，從髮型和輪廓看來，仍能推測男生的外型出眾。外界對此更加好奇，不知道是怎樣的男生能比木村拓哉更帥。

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