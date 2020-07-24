木村心美為Dior美妝拍廣告意外展露好身材　與妹妹光希唔同風格

木村拓哉與工藤靜香的大女兒木村心美（Cocomi）於今年3月宣布出道，一入圈就獲得日版《VOGUE》5月封面以及Dior代言人，資源好到令人望塵莫及。

日前，Cocomi為Dior美妝拍攝宣傳照，一改往日齊蔭甜美造型，身穿黑色吊帶與透視薄紗上衣，梳起貼頭馬尾，行型格幹練路線，但妝容就有些顯老，且不夠乾淨。在拍攝花絮中，Cocomi手肘倚靠枱面，擺pose影相，意外展露出傲人上圍，相當性感，引來網友大讚：「女人味十足」、「sexy lady」、「救命，身材絕了」等。

這樣的妝容對於19歲的Cocomi來講，實在有些難以駕馭。（Instagram@cocomi_553_official）

點擊下圖睇拍攝花絮：

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而在Cocomi為時尚雜誌《Numero》日版的拍攝花絮中，她則以濕發造型出鏡，身穿波點薄紗上衣，透出濃濃的復古味，幾乎與媽媽工藤靜香一模一樣。撥開齊蔭後的Cocomi，其實同媽媽非常相似。

Cocomi真的非常適合這個造型，如果不講，還以為是工藤靜香。（視頻截圖）

其實Cocomi與妹妹木村光希（Koki）不時被批造型太過老氣，無論妝容定服飾，經常令網友費解。不過由最近的廣告相來看，Cocomi似乎慢慢找到自己適合路線，相較於Koki，她在復古與成熟風格方面駕馭得好些。