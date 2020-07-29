【迷網】容天佑演窮編劇焗做網上騙子　入行9年原來係截拳道高手

TVB劇集《迷網》中提及網上世界各類不同騙案，當中就以網上情緣騙案居多，在劇中飾演編劇軒仔的容天佑，因為要為爸爸籌措醫藥費，在龍哥（何啟南飾）的說服下終於放棄原則，成為網上騙子。而現實中原來天佑已經入行9年，但多數都是演小角色，有的甚至連角色名也沒有，不過今次他在劇中的演出就獲不少網民大讚！

劇中軒仔（容天佑飾）因為要為爸爸籌措醫藥費不惜向財務公司借錢。（劇照）

天佑在去年播出的劇集《解決師》中與丁子朗一起飾演欖球隊隊員。（IG@yungtinyau）

現年25歲的天佑在16歲是參加《功夫新星》而入行，之後考入藝員訓練班，九年來都參演過不少劇集，但就以不起眼的小人物為主，直至去年在《解決師》中與丁子朗一起飾演欖球隊隊員，憑着青春活力的一面吸引不少人關注，天佑在接受《香港01》訪問時直認今次戲份增多：「今次都算係有我嘅故事又多演出嘅一次，但今次嘅角色都有難度，因為同我以往做嘅角色及自己現實都有好大分別，平時自己冇時停，唔用腦，何世軒就最叻用腦寫嘢，同埋比較沉實斯文。而尾段內心亦要好掙扎，最難就係要喊，不過監制、導演都好照顧我，不斷輔導我，整體有難度，但拍攝過程好舒服亦好享受當中過程。」

在龍哥（何啟南飾）的說服下終於放棄原則，成為網上騙子。（YouTube影片截圖）

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雖然過往發揮機會不多，但捱了9年的他自言從未想過放棄：「每次工作每次都學習緊，公司都畀過唔同嘅機會我。（經濟方面會唔會有壓力？）又唔算太大壓力，始終屋企人都體諒同支持。」自4歲開始學跆拳道的天佑除了是跆拳道黑帶四段高手之外，還是截拳道第五代傳人，但就未有太多機會一展所長：「都唔會浪費，因為喺好多拍攝層面上亦都需要有好嘅反應同身手，就好似今次角色需要，由一樓跌落街同跳海嘅戲份，有功夫底及導演評估安全後就可親身上陣，自己亦可吸取更多經驗。當然自己亦都希望拍多啲動作戲，但又未試過自薦，最想演有關武打嘅角色。」

天佑是截拳道第五代傳人，但就未有太多機會一展所長。（IG@yungtinyau）

他在劇中親身上陣拍攝跌落街的戲份。（劇照）

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天佑在入行初期曾與林穎彤（Bella）拍拖，但有傳林媽媽極力反對這段戀情，嫌棄他耽誤女兒發展，更兩度棒打鴛鴦，不過天佑就坦然面對：「當年係性格不合而分手嘅，不過嗰陣得18歲，過咗去嘅嘢都唔想再提啦，而家有圈外女朋友都好穩定。」如今天佑除了幕前演出之外，更投資了六位數與朋友夾份開顧問公司：「主要係幫人拍攝一啲廣告、短片，除咗幕前之外都希望多啲接觸幕後嘅工作，增加自己嘅見識，從而增加我對整個演藝製作有更深嘅了解。負擔都會大咗㗎，咪當交學費囉。」

天佑在入行初期曾與林穎彤（Bella）拍拖，但有傳林媽媽嫌棄他耽誤女兒發展，更兩度棒打鴛鴦。（IG@bella_lam）