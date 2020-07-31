【矚目配角】戴耀明不擅應酬　曾被介紹要陪闊太：我去咗已經發達

戴耀明（小明）給記者的印象是一位無所不談，說話直腸直肚，交談起來會相當舒服的一位藝人。果然，第一次見戴耀明，他的熱情令整個氣氛很愉快，訪問像閒聊一樣自然。 專訪開始發生了一段小插曲，訪問當日在尖沙咀一間酒吧進行,剛好隔壁的食店進行裝修工程，鑽牆的噪音此起彼落，根本無法收音，戴耀明見到攝影師及記者的難處，表示等他一會，轉頭走去裝修的食店，五分鐘後再回到酒吧，他說：「隔離裝修師傳話可以停一個鐘，我哋開始啦。」換著第二個藝人，可能會交由記者處理，但戴耀明反而主動解決問題。 正如他當年入行先入亞視，之後再去TVB，他說：「考TVB先，但唔請咪去亞視囉，之後都見到邊到好環境啦，有機會咪返去TVB囉。」戴耀明能在這一行撈了28年，演活了無數小人物，靠的就是這種街頭智慧同靈活走位。

餐廳：Seventh Sense Bar & Restaurant

記者：賴家杰 拍攝：詹郭敏、麥子榮、梁碧玲 剪接：呂榮棟

戴耀明愛蒲但不喜歡應酬，「為咗份工同啲唔鍾意嘅人玩?我唔得囉!」(梁碧玲攝)

最近劇集《殺手》當中，戴耀明飾演一名殺手。劇中小明與視帝黎耀祥對手戲最多，二人認識多年，小明每一次和祥哥合作，都會大讚祥哥是數一數二的好演員：「祥哥仔雖然輩分咁高，但佢永遠都好有禮貌，好恭敬對我哋啲後輩。就算NG都好，佢都唔會西面，我識咗佢咁多年都未見過佢發脾氣。」

「以前NG被人問候家人....」

入行28年，與藝人合作經驗豐富，見盡無數巨星及綠葉，就像剛剛他提到祥哥就算拍劇時，有演員要NG也不會黑面對待，但換了以前一定已經被人責罵，「我記得我以前年代，NG得多跟住就要俾人拎阿媽出嚟。近呢十年八年人文明咗，依家NG得多，啲人反而會叫你唔好緊張。因為你越係鬧係冇意思，只會令佢越緊張。」

小明笑言在初入行時拍劇是經常NG。（梁碧玲攝）

「入行最好係富二代」

外行人經常有一個誤解，以為演員是一個風光的職業，只要能夠做這一行，就會大富大貴，生活無憂，可惜現實並不是這樣，尤其現在新人若沒有雄厚的背景，真的是很難堅持在這一行發展。小明解釋：「大家都知道香港市場細，電視台人工又唔會好高。新人入行，如果有包袱要養家同供樓，依家先入行就會吃力少少，所以買花戴（唔憂愁）最好。好老實，訓練班或者模特兒入行，月薪大家都知幾多啦，基本上生存唔到，所以最好入行一定係富二代，就算唔係富二代都要唔使養家先。」小明感慨在娛樂圈沒有家底和背景是很難在這一行生存。

戴耀明（小明）滑稽形象深入民心，在TVB工作多年，小明演的「傻仔」角色亦大家印象深刻。（梁碧玲攝）

娛樂圈規則首要應酬

娛樂圈規則，除了要有後台，小明認為應酬是必須要做之一，同時是他不太擅長的地方，他笑言若有應酬，現今可能會再多一點工作量：「我好衰，我唔識刷鞋，又唔識出去交際。我係成日出去蒲，但我只係Enjoy玩，唔會因為某某去我先去，所以變成今日咁樣囉。但應酬呢個係必須，因為娛樂圈係要用人去堆砌一個行業，所以你要令到人去喜歡你，先會用你，好正常。當你唔識玩呢個遊戲，咁你嘅機會比人少。」

小明自爆在十多年前，機緣巧合下，認識了一位朋友，那位朋友竟然叫他去「應酬」，而「應酬」是指陪伴闊太，他第一時間的反應是「吓，我咁嘅樣都有闊太想搵我？」可是百貨應百客，尤其是小明這種容易令人歡樂的藝人，不愁沒有市場，前題是可以令闊太開心。最後他的選擇是拒絕，「我性格就係咁，我未去到山窮水盡我唔會迫自己做一啲唔願意嘅事。可能我去咗已經發達，可能我做緊呢個訪問喺遊艇，但我都冇選擇去。其實好正常陪闊太又好陪闊佬，呢個喺現實社會。尤其喺呢一行，咩人都有。」

另外在娛樂圈工作，能認識一個好朋友是相當難，若不慎在娛樂圈交錯朋友，分分鐘隨時在背後插你一刀。小明認為在TVB真心朋友之一，就是近年被力捧的譚俊彥。二人在拍攝劇集《天命》日對夜對了半年，令大家成為知心好友，小明更大讚譚俊彥為人真誠。讀者可能有一種好奇，男一不是必須與男一或男二交流的嗎？身為綠葉的小明理應在綠葉圈，好像與譚俊彥聚在一起會被人認為搏上位，「我覺得互聯網關係令呢樣嘢變咗，好多時候就算唔係一線嘅藝人都可以好紅，你會見到佢哋會有做YouTuber。年代唔同咗個價值，我覺得各有各所長。」

小明表示依家工作機會未夠多，仲等緊一個機會。（梁碧玲攝）

望仍在娛樂圈時「核爆」一次

多年來，小明一直希望自己的演藝事業還能再上一層樓，能當主角便最好，可惜到現在這個夢想還未能實現，他指問題是在上一代遺留下來：「唔知點解香港製作人思維同第二啲國家唔同，你睇下荷里活好靚仔數得出架，當然係好紅個班。但好多時候男主角都唔靚仔。唔係話奇怪嘅，係遺留前陣子製作人思維，男女主角一定要靚仔靚女。」小明想給觀眾能多一點選擇，笑言用食物來形容自己會是芙蓉蛋飯：「觀眾食得叉雞飯多都要俾下芙蓉蛋飯，芙蓉蛋飯望落去好似唔係咁好，但食落去又幾好食。其實都係想可以讓觀眾多啲選擇，好似演一個豬肉佬佢都可以係主角。」

小明從來不是一個野心很大的人，只是想希望還能從事演戲這份工作之前「核爆」一次，讓觀眾能深深的記住他，「做咗咁多年會見盡好多人好快上到位，又有人做極都上唔到。會發覺好多天時地利人和控制唔到，咁你話我能力可唔可以去到做男一個位呢？好老實我冇信心，當然你話俾我技術係有信心，但天時地利人和我做唔做到男一呢，我冇。」

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