新冠肺炎│馬蹄露轟港人為反而反：不可堂食買外賣有咩問題？

昨日香港政府全面禁堂食及收緊限聚令至兩人的新令實施首日，坊間怨聲截道，不少戶外工作者被逼蹲在路邊、坐在公園、草叢邊，甚至是沙塵撲撲的工地外用膳。不過愛國藝人馬蹄露則在網上發文，以「香港人突然矜貴」為題，炮轟港人為反而反，極度幼稚。

馬蹄露撰文炮轟港人忽然矜貴，不滿全日禁堂食措施是為反而反。（馬蹄露微博）

馬蹄露在文中指香港人由50年代至今都有「掃街」習慣，在街上邊行邊吃，「誰會埋怨的說一啖魚蛋一啖塵？哪個香港天王巨星；未試過放飯時捧著飯盒在坐在街邊吃！？尤其是TVB出身的演藝員和拍攝團隊丶地盤工人丶清潔工人丶在公園捉棋的伯伯也是一邊下棋一口吃飯！又或是......在職OL也時常叫外買或帶飯留在公司吃，中午放飯也懶得走出公司範圍！誰會埋怨的説為何不能堂食？」馬蹄露續罵港人：「今天開始為疫情實施7天不可堂食，避免人群聚集交叉感染，一羣香港人好像從未經歷過在街上丶公園吃飯盒，極度委屈的怨天尤人！」

全日禁堂食首日巿面情況及馬蹄露文章留言，點擊圖片：

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「原因是為反而反，極度幼稚！香港有750萬以上的人口，豈容你妄顧他人利益及生命危險而置法律之不理！」馬蹄露義憤填膺地罵港人幼稚，挑戰法治，「為疫情實施限聚令，防止非法集結，避免人群聚集交叉感染，總是有一羣香港人會作出正面挑戰法治，引致社區暴法，每天感染個案上升，又埋怨政府防疫工作不足！你想點？」文末Hashtag#在街邊食飯盒有咩問題？#不可堂食買外賣有咩問題？

馬蹄露認為禁堂食沒有問題，港人小題大造。（馬蹄露微博照片）

馬蹄露不只不滿港人態度，連對特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊都有意見，她認為既然立了港區國安法丶限聚令，應下達律政司配合香港警察執行職務，「正常香港市民看到多次荒謬的裁决；將暴徒無罪釋放！難道兩位鄭女士不知道警察冒生命危險駒（拘）捕暴徒嗎？難道兩位鄭女士不知道立法不依等同違法？你倆責無旁貸！」

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