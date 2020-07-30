潘瑋柏微博發聲名明護空姐老婆　斥造謠者惡意人身攻擊

台灣男歌手潘瑋柏日前在微博社交平台上載一張跟父母和「最美空姐」女友Luna宣雲合照宣布結婚，並留言：「已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」原本想得到大家祝福的潘瑋柏卻連日遭到網民的攻擊，Luna更被揭出不少「黑歷史」，如富二代王思聰踢爆她參加三亞派對，更疑似報細年紀兼玩「變面」等等。

潘瑋柏昨日（27日）Post出與父母及太太一家人的合照，宣布婚訊。（IG@willpan23）

Luna宣云被封為「內地最美空姐」。（微博＠宣云）

事隔兩日，潘瑋柏的工作室深夜在微博發聲明並表示近日有部份網路用戶使用侮辱、誹謗言論，對潘瑋柏與宣云進行惡意人身攻擊，同時也有自媒體明知是侮辱誹謗言論，仍進行轉載，已侵犯到2人名譽權，因此要求網路用戶刪除相關言論，並向2人公開澄清致歉，若不立即停止侵權行為，依法追責，絕不姑息。

潘瑋柏護妻心切！（潘瑋柏工作室微博）

不少內地網民都提議潘瑋柏應該去告王思聰，更有忠粉指潘瑋柏出道這麼多年第一次發律師函，竟是為別人而發，表示失望。同時，亦有網民表示祝福，並呼籲大家理智追星。

疑似王思聰在朋友圈的發文掀起網民熱議。（微博圖片）

有網民找出王思聰提及的Amy姐全名為胡曼鈺，與Luna及天王嫂方媛有不少合照。（微博@王神通有話說）

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