劉鑾雄太太甘比(陳凱韻)近年積極做慈善工作,她亦經常在網上接受轟動全球的挑戰活動,她最近就在IG接力貼出黑白相支持女性權利,更點名黎姿接受挑戰,並hashtag住womenempowerment和womensupportingwomen,她更留言:「Support women leadership and entrepreneurship! Thank you to all beautiful woman out there, behind every successful woman there's a tribe of other successful women who have her back.(支持婦女的領導和企業家精神!謝謝所有在那裏的美麗女人,在每個成功女人的背後,都有一群其他成功女人。)」而千億新抱徐子淇、李嘉欣、Amanda S、周勵淇等的女性都貼上自己美麗的黑白照接受挑戰。

徐子淇Deep V長裙最搶眼!(IG/@cathy_chui_official)

