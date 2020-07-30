42歲河智苑超強童顏登熱搜　逆齡美貌撼贏10年前《祕密花園》

曾拍過多部經典韓劇，包括《祕密花園》、《奇皇后》和《醫療船》等的42歲河智苑，轉眼間已出道23年。昨日（29日）河智苑接受節目《深夜正式演藝》訪問後，她的超強童顏立即成為網上熱話，更登上韓國Naver熱搜榜。

河智苑的訪問播出後，不少網民都被她的逆齡美貌震撼到，甚至有人留言問「這是出道初19歲的河智苑嗎？」。訪問中，河智苑穿上全黑衣服，紮起利落的高馬尾，不論外表及身材都完全不像42歲，甚至狀態更勝10年前《祕密花園》中吉羅琳一角！河智苑隨即登上Naver熱搜榜高位，「河智苑 年紀」尤其最多網民搜尋。

河智苑訪問播出後，她的超強童顏馬上登熱搜榜。（YouTube截圖）

按圖睇河智苑的超強童顏：

+ 11 + 10 + 9

訪問中，河智苑也被問到保持童顏的秘訣，她表示經常笑就是最有效的方法，自然就有臉部提升的作用。河智苑亦分享每天都會吃三個檸檬，雖然檸檬非常酸，但忍着酸度咀嚼的過程中，同樣有提升臉部的幫助。河智苑也在訪問中大展完美身段，相信擅長動作戲的她也非常勤力做運動，即使42歲也零贅肉。

主持人都大讚河智苑的美貌就像回到出道初一樣。（YouTube截圖）

點撃回顧河智苑舊照：