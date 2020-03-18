【梨泰院Class】權娜拉青澀舊照被出土　意外捲入整容風波

由朴敘俊、金多美和權娜拉等人主演的tvN韓劇《梨泰院Class》熱播，而劇集亦將於這星期迎來大結局，相信劇迷都非常好奇，究竟朴敘俊長達15年的報仇計劃會否成功呢？在劇中飾演吳秀娥一角的權娜拉人氣急升，她出道前的舊照亦被翻出，更意外捲入整容疑雲。

《梨泰院Class》帶動幾位主角的人氣，當中曾是女團Hello Venus一員的權娜拉，因在劇中飾演朴敘俊的初戀而人氣急升。她曾是偶像的身份被發現後，當時火辣性感的造型與現在截然不同，亦讓她好好的身材成為熱話，而她的好演技也完全看不出她是偶像出身。不過人氣上升的同時，權娜拉出道前的舊照則被網民翻出，質疑她標緻的五官有動刀之嫌。

權娜拉舊照被翻出後，有網友質疑她曾動刀整容。（JOY Enterstar）

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可是對比權娜拉女團初出道的舊照和童年照，都可見到她的五官幾乎沒有變動，只是減去嬰兒肥後，五官更為突出。不少粉絲都有替偶像平反，力撐權娜拉是天生的母胎美女。其實權娜拉已曾在節目《叢林的法則》中，大方公開過素顏。見到妝前妝後沒有大分別外，權娜拉白裡透紅的好皮膚更是惹來不少女生羨慕。

權娜拉因《梨泰院Class》而人氣急升，開播以來一直是網民的焦點。（劇照）