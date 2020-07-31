陳偉霆楊冪Baby叫價難再億億聲?　廣電肯定天價片酬得到治理

早年為了整頓娛樂圈的風氣，廣電總局一連推出多項公告，就好似「限薪令」﹑「限古令」等措施，這一些實行多時的命令亦似乎見效。近日廣電總局相關人士出席電視節目相關會議時，就針對一些過度娛樂化﹑天價片酬等的層面均表示已經得到有效治理的成績，日後亦會堅決處理整頓不正之風。

雖然廣電總局無開名舉出例子，不過最近又真的好多明星傳出片酬下降的消息，就好似陳偉霆﹑Angelababy（楊穎）﹑楊冪等人，片酬已經不再是億億聲。

不少一線紅星片酬已經大減。（《斛珠夫人》微博圖片）

廣電總局一方表示：「堅持一手抓管理，一手抓建設，出台了一系列管導向、管節目、管嘉賓的規章制度，採取了一系列扶持推動節目創新創優的政策措施，追星炒星、過度娱樂化、天價片酬、收視率（點擊率）造假等不良風氣得到有效治理。」還表明未來會繼續推動健全制度手段，强化管理不正之風。

而最近陳偉霆就傳出片酬大減的消息，據指從過億元人民幣的片酬跌至3千萬人民幣，減去7成薪酬之多。目前正在拍攝新劇《斛珠夫人》的他還要交42%的稅款，扣除相關稅款估計實際收得片酬不超過2千萬人民幣。而正同他拍戲的楊冪據指片酬亦從億元人民幣，降至2700萬人民幣，減幅相當之大。

楊冪﹑陳偉霆的片酬不再億億聲？（《斛珠夫人》微博圖片）

而同為一線紅星的Angelababy，近來則傳出她已經到無戲可拍的處境，一套劇片酬減到低於1000萬人民幣（約1124萬港元），已經低於二線明星身價。最近接二連三有減薪的消息傳出，相信除了是受「限薪令」影響之外，亦因為疫情問題內地的「電視劇製作產業協會」就公布了一份倡議書，建議行業現時要厲行節約，共克時艱，提出演員的片酬亦要同步降低，相信因此不少演員會大受影響。

傳出Angelababy片酬低於1000萬人民幣。（視覺中國）

雖然在戲約上片酬大減，不過不少明星似乎在另一方面找到出路增加收入，就是不斷上知名網紅的直播節目Sell貨。就好似Angelababy早前上直播節目介紹了美妝、食品、家電等十多個品牌產品，還在直播期間親身試用，在自己的手臂上用唇膏逐個試色，全程直播了5小時，吸引超過2605萬人次觀看。據知Angelababy今次直播的銷售總額大約是1401萬人民幣（約1554萬港元），帶貨能力相當高，亦相信從中取得的薪酬亦不少，眼見直播是時下最流行的方式，她日前更首次在個人抖音帳號中開直播添。

上直播節目帶貨。（微博@Young楊楊）