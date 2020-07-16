趙麗穎拍時尚新裝被指穿Angelababy舊衫　不滿時尚團隊下令要改革

盡管現時內地有不少95後小花相繼崛起，亦打不倒幾位85後花旦劉詩詩﹑楊冪﹑趙麗穎同Angelababy（楊穎）的人氣，因為年齡相仿走紅程度相近關係，她們不時會被拿出來作出比較，引起不少話題。就好像最近趙麗穎為知名品牌拍攝了一組最新時尚照，沒想到其所穿的服裝被發現是Angelababy早在多月前就已經穿過，外傳她對此耿耿於懷需要重組時尚團隊。

趙麗穎被指要重組時尚團隊。（視覺中國）

現年32歲的趙麗穎自去年3月誕下兒子想想之後，休息了5個月就在8月復出狀態大勇。除了接拍劇集《有翡》之外，還參加綜藝節目《中餐廳》第四季的錄影，成為節目固定主持人，她還不時出席活動拍攝時尚大片，升級為媽媽的她人氣不減反升。

向來是時尚品牌寵兒的她，最近就為知名品牌拍攝了一組時尚大片，身穿碎花連身短褲裝的她顯得青春洋溢，被綠油油的草地同樹包圍的她還擺出不同Post，青春少女味濃非常有夏天Feel。不過卻被網友發現原來她身上這一件碎花短褲裝，早在今年2月的時候Angelababy就已經穿過，她還化身精靈踏在草地上，給人一種春暖花開的感覺，還登上時尚雜誌封面添。

Angelababy在2月的時候已經穿過碎花短褲裝。（趙麗穎工作室微博圖片﹑時尚cosmopolitan微博圖片）

而據台灣媒體報導指，趙麗穎得知自己同Angelababy撞衫之後就大為不快，下令要重組自己的時尚團隊。據指她要尋找有時尚品味且資歷豐富的時尚人加入自己團隊，表明以後不想再穿Angelababy的舊衫。事實上，她們已經不是第一次撞衫，在兩年前她們就先後穿上同一品牌的橙色宮廷復古長裙，在不同地方拍下時尚照片，引發網上一片熱議各有支持者，其實她們展示出來各有各風味實在難分高下。

各人穿出不同味道。（八卦社長微博圖片）

而趙麗穎所穿的華麗服裝大多都是出自Dior，剛好地她同Angelababy又是Dior的中國區大使，但受到待遇的程度似乎大相逕庭。據報導指Angelababy的時尚資源似乎比較豐富，往往在她身上都第一時間看到時下最流行的時尚裝扮，而且時尚元素更是領先不少女星，所以不時會看到不少女明星疑抄襲Angelababy裝扮的消息，就好似吳謹言近年在許多造型上都同Angelababy相似，就連拍照的姿勢都相同，引來不少人反感。

Angelababy登上美國版《Vogue》的封面，非常厲害。（IG圖片）

雖然Angelababy在時尚圈資源豐富，更登上不少大大小小的時尚雜誌封面，就好似去年成為內地第一位女藝人登上美國版《Vogue》的封面，非常厲害。但在影視圈上趙麗穎就略勝一籌，所拍的作品口碑都勝過Angelababy，反而Angelababy不時被指演技差﹑只懂瞪大眼演戲等，所以說在不同領域上各有各發展，但人氣一樣強勁。

因為撞衫Angelababy同趙麗穎再成為討論熱話，而在24日Dior就會在上海舉行活動，據指她們二人會受邀出席，還有陳飛宇﹑吳謹言﹑韓東君等人，相信到時候她們的時尚打扮又會被比較成為熱話。

二人即將碰頭又有話題。（楊穎工作室微博圖片﹑視覺中國）