新冠肺炎｜傳陳偉霆億元片酬減7成　內地影視行業倡厲行節約

受到新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）的肆虐，內地影視行業受到強烈打擊，雖然目前不少影視劇組已經漸漸復工，不過在製作﹑演員片酬等方面亦作出了規範。內地廣電總局早年就頒布了「限薪令」遏制明星天價片酬，早年內地三大視頻平台就聯合多間製作公司發出《關於抑制不合理片酬，抵制行業不正之風的聯合聲明》，表明演員總片酬（含稅）不超過5000萬人民幣。

近來內地方面又有新指示，內地的「電視劇製作產業協會」就發布了一份倡議書，建議行業現時要厲行節約，共克時艱，提出演員的片酬亦要同步降低，不少演員均會大受影響。而近來投入拍新劇的陳偉霆就傳出片酬大減，從過億元人民幣片酬跌至3千萬人民幣，減去7成薪酬相當之多。

陳偉霆片酬有指減去７成。（視覺中國）

眾所周知，陳偉霆在內地人氣高，貴為一線紅星的他片酬曾傳出收1億元以上人民幣。而最近投入拍攝古裝劇《斛珠夫人》的他，就傳出會減去7成薪酬，實收3千萬人民幣。還要交42%的稅款，估計實際收得片酬不超過2千萬人民幣。

而內地「電視劇製作產業協會」最新指引亦表明，無論是電視劇還是網劇製作成本要控制在每集400萬人民幣以內，而攝製的工作人員薪酬亦會降低30%。而演員部份片酬亦會作出調整，指出男女主角、導演同編劇各自最高不得超過製作成本的10%，換言之一線紅星接拍電視劇的最高片酬亦只能收40萬人民幣一集，全體演員片酬不可超過製作成本的10%。因為病毒的肆虐一線紅星片酬大減，過億元片酬可能不復在了。

陳偉霆近來拍攝新劇《斛珠夫人》。（《斛珠夫人》微博圖片）

除了一線紅星片酬大減之後，他們還要面對廣電總局的「限外令」要求，特別是針對港澳台三地藝人。這一份聲明名為《境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）》及《境外人員參加廣播電視節目製作管理規定（徵求意見稿）》，意指三地藝人要符合六大條件才可以參與內地影視項目的拍攝，包括「尊重和維護中華人民共和國國家統一、主權和領土完整，尊重和維護中華人民共和國國家尊嚴、榮譽和利益」及「具有良好的公眾形象和健康向上的精神風貌」等，要夠愛國才可以參與。

「限外令」特別針對港澳台三地藝人。（網上截圖）

另外，早前亦傳出內地相關影視單位要求港台藝人要簽10年政治正確保證書才有戲拍，然而這一個舉動嚇怕不少藝人。相繼傳出不少在內地發展的港台藝人大受牽連，其中一位就是鄭嘉穎，已經多時沒有在內地拍劇的他，最近就傳出他事隔3年回巢TVB拍劇，為方俊華監製的新劇《兒童醫院》演出男主角。目前鄭嘉穎亦在香港為電影《焚身》投入工作中，看來不少演員會大受影響。

有傳鄭嘉穎事隔3年回巢TVB拍劇。（IG@ghlchan）