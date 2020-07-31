有圖｜「小鄧紫棋」蕾菈私密片意外流出？　IG回應：一直傳煩不煩

台灣娛樂圈一直都不缺藝人私密照流事件。有報導指，在台灣被稱為「小鄧紫棋」，Youtube頻道「反骨男孩」成員之一的蕾菈（Lyla），因為網上關於兩性的大膽言論而遭網民評擊，更有人砲轟她的男女私生活很混亂等等。近日在網上更流傳出一段疑似蕾菈的私密片，而日前（30/07）蕾菈就在IG上公開回應。

「小鄧紫棋」蕾菈被爆有私密片流出。（IG@la.112814）

近日網路上流傳一段蕾菈疑似露點的影片，片中一名身材火辣的女性坐在一名男性身上，上衣卻突然被男方拉下，令這位女性當場走光。在網上討論區上，更有網民猜測，片中女主角就是台灣網紅蕾菈。

「小鄧紫棋」蕾菈在ig上公開回應。（IG@la.112814 / 網上圖片）

日前蕾菈就在IG Story上回應：「從2年前就一直拿一張不是我的照片說我的影片流出就算了，現在在A片網站上又出現換臉的，把我的臉換到女主角上，這樣你們會比較爽嗎？」蕾菈更指現在社會太病態，批評做這些攻擊她的事情的人憤世忌俗、生活可悲，也呼籲網民不要輕信這些「智障事情」。最後對造謠者說了一句：「Shame On You.」

蕾菈十分生氣。（IG@la.112814）

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