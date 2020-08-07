殺手｜吳業坤入行10年「被迫」歌手變演員　唱歌定演戲佢會點揀？

吳業坤（坤哥）近年主攻戲劇，除了《超時空男臣》、《誇世代》和《荷里活有個大老千》等劇之外，就要數近期大熱的無綫（TVB）劇集《殺手》。劇中飾演警察「徐玉鳳」的他，看似外表純情帶幾分宅男氣息，實質是聰明而認真。

現實中的坤哥於10年前（2010年），因參加以《超級巨聲2》獲得第5名而以歌手身份出道。簽約無綫電視後成為合約藝員後，於11年更決定了休學一年，全力投入演藝事業。

吳業坤於2015年簽約成為星夢娛樂旗下歌手後，憑《原來她不夠愛我》、《陽光點的歌》等歌曲人氣急升。（資料圖片）

不過他卻「逃」不開歌手要兼顧戲劇的傳統，2011年到14年主持《巨聲工房》、《廣州闖蕩》、《音樂工房》和《勁歌金曲》外，還有戲劇方面的工作，這4年推出過的歌曲真是「十隻手指數得晒」。

《和懷念講再見》 吳業坤 (網絡圖片)

直到2015年簽約「星娛樂」，才是他正式成歌手的轉捩點。同年他的第一首派台歌，《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》, 一推出就唱至街之巷聞，更順利進駐各大電台的流行榜前幾名。當年《原來她不夠愛我》一曲更以超過346萬的點擊率成為了「香港2015年十大熱門YouTube音樂影片」亞軍，僅次於陳奕迅（Eason）的《無條件》。

吳業坤（坤哥）在台上激動落淚，霧氣佈滿眼鏡鏡片更成了一時佳話。（影片截圖）

2015年的年底，更是他在歌唱事業上的高峰，入行5年後的他，終於在歌壇頒獎禮上以男新人身份橫掃「十大中文金曲」最有前途新人獎金獎、叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、叱咤樂壇生力軍金獎、新城勁爆年度新人王等16個歌手及歌曲獎，其後三數年間走勢亦相當理想，三年更推出過4隻個人專輯以及開過兩次演唱會。直至2019年尾與唱片公司完約後，才專注回戲劇發展。

好犀利呀，坤哥大騷8嚿腹肌。（陳順禎攝）

吳業坤（坤哥）在多套劇中都有好表現。（《殺手》劇照）

坤哥接受《香港01》訪問時就表示，自覺喜歡作為雙棲藝人的現狀：「把刀越利就梗係越好啦。始終我係TVB出身，冇話要做死邊樣嘅，其實（拍劇）都係好事，同時我又做到兩樣嘢，諗深一層，其實都係相鋪相成，拍劇令我有知名度，自然就會想聽我啲歌，聽完歌又會有廣告商演，喺香港係可以並存㗎嘛。（唱歌、拍劇二揀一？）用一樣嘢搵食當然好，我揀唱歌，會揀返自己最擅長嗰樣。」

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