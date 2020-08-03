殺手．專訪｜30歲龔嘉欣單身快樂？「搵一個一生一世嘅人唔簡單」

經常有人說：「女人到咗三十歲就會諗結婚」。今年龔嘉欣就正好踏入30歲，訪問中問到她有沒有結婚的衝動？她聞言就說：「唉，邊有㗎？我細細個夠話想唔知幾多歲結婚啦。」

她續說：「細個就會，依家反而係相處，就算咩職業或者外表都好，最重要係心地。我希望佢同我一樣係鍾意小朋友、小動物，要有愛心。」

龔嘉欣笑說要記者幫手介紹男仔。巴打們，識做啦？（梁碧玲攝）

「少婦聯盟」之中，陳凱琳、譚凱淇及沈卓盈都已名花有主，就只剩下龔嘉欣單身一人。她會不會着急？「咁又冇喎，反而好開心自己係最後一個，因為佢哋會乜都同我諗好晒。」她更笑說，有好人選記得介紹。

「少婦聯盟」之中，陳凱琳、譚凱淇及沈卓盈都已名花有主，就只剩下龔嘉欣單身一人。（IG圖片`）

她似是回想起以往感情事，續說：「我覺得拍拖唔難，結婚都唔難，但係要搵一個一生一世嘅人唔係咁簡單，所以我係想搵一個我了解佢，佢又足夠了解我嘅人，先至去行呢一步，行入教堂。」

【殺手．專訪】龔嘉欣奮鬥14年終上位：我嘅嘢係自己一手一腳建立

龔嘉欣真係好靚！（梁碧玲攝）

入行14年來，有被人說過你是花瓶嗎？她就反問：「咩係花樽？」記者解釋是指有樣貌沒有內涵的女性之後，她說笑說：「冇聽過喎，因為冇人讚過我個樣吖嘛，哈哈哈。」

年輕時的龔嘉欣出道時緋聞纏身，甚至傳出過做第三者的不實傳聞。她說：「好冤枉好無辜，但係細個唔識得認真否認一啲唔係事實嘅嘢。」（梁碧玲攝）

直到近年，龔嘉欣的演技終於被觀眾肯定，有人說，是因為她早年受緋聞影響，事業才停滯不前。她也認同：「梗係啦，我覺得好冤枉好無辜，但係細個唔識得認真否認一啲唔係事實嘅嘢。以前細個會覺得：『唔緊啦，寫吓之嘛。』但係而家我一定唔會，我一定會講得清清楚楚。」

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