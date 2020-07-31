張雨綺拍片分享抗糖心得　下巴疑似變形嚇窒網民

內地女星張雨綺近期因為參加節目《乘風破浪的姐姐》而備受關注，她在節目中大展爽朗個性，深受觀眾喜愛。現年33歲的張雨綺雖然已為人母，但依然保養得宜，近年她還經常在社交平台分享護膚心得。日前張雨綺在小紅書拍片分享自己的抗糖心得，不過未知是否因為開了美顏濾鏡，片中的她下巴疑似變形，驚現方形下巴！

張雨綺近期因為參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升。（微博@張雨綺工作室）

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片中的張雨綺雖然身穿黑色高領針織衫，但依然難掩傲人身材，白滑皮膚更令不少人羡慕！不過原本下巴圓潤的她，在片中竟然驚現方形下巴，十分不自然，因而被懷疑整容：「下巴為什麼是方的」、「下巴做了嗎」、「變形了好奇怪」、「這個臉型是怎麼了」、「鼻孔一高一低」、「鼻子兩邊不對稱」。

片中的張雨綺下巴疑似變形，十分不自然。（影片截圖）

其實張雨綺在初出道時，就因為五官、神情與韓國女星宋慧喬相似，被譽為中國版宋慧喬，而她過往亦曾多次捲入整容疑雲。她曾在直播中自爆做過兩次「超聲刀」，令臉部變得更細更緊緻，不過效果一般。雖然片中的張雨綺下巴疑似變形，但亦有粉絲為偶像護航，猜測是美顏濾鏡的原因：「別用美顏了，姐在節目裏多好看」、「好看的人不需要美顏」、「沒有本人好看」。

張雨綺在初出道時被譽為中國版宋慧喬。（視覺中國）

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