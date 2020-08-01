Gigi Hadid四千五百萬豪宅裝修一年　風格跳脫慘遭朋友批「噁心」

25歲超模Gigi Hadid今年五月證實懷孕消息，近日大部份時間都在家中待產，她日前在IG興奮地跟大家分享她位於紐約曼克頓新裝修完、價值580萬美金（約4,500萬港元）的豪宅，由她親自設計，花了整整一年時間裝修，她留言說：「開心到快瘋了！」然而，對於豪宅的設計風格，她的朋友反應兩極！

Gigi Hadid目前正在家中待產，分享新裝修好的豪宅設計。（IG圖片／gigihadid）

Gigi Hadid的豪宅用色鮮艷，以紅、黃色為基調，搭配大量原木、七彩牆紙與裝飾，走民族風格，天馬行空，風格跳脫，每個轉角都有驚喜。

Gigi Hadid豪宅用色鮮艷，單是梳化已經用上幾種拼色。（IG圖片／gigihadid）

當中走廊有一幅標語畫作最吸睛，上面寫上「歡迎所有年齡、所有膚色、所有體型、所有文化、所有性別、所有信仰、所有宗教、所有類型、所有人，在這都安全。」擁抱多元文化。

洗手間貼滿New Yorker插畫、樓梯鋪滿彩色印花地氈，令人眼花繚亂，廚房是Salty Seattle的創始人Linda Miller Nicholson設計的，櫥櫃上放滿五顏六色的通心粉。家中亦放置了不少藝術作品，包括洛杉磯藝術家Austyn Weiner 、Eamon Harrington的畫作，還有Andy Warhol的《Interview》。

+ 5 + 4 + 3

Gigi Hadid的IG只開放給朋友留言，有人留言大讚Gigi Hadid的心思，亦有人彈，Gigi的攝影師好友Griffin Lipson毫不留情地留言踩間屋的設計「噁心」，喜劇演員和電台主持人 Cait Raft 更大力表示「看不懂」。

【同場加映】──吳佩慈3.3億5000呎西半山豪宅 低於巿價租出呎價平過新界公屋

+ 10 + 9 + 8

【同場加映】──黎諾懿親子活動億元豪宅曝光 複式連天台搞pool party都無問題