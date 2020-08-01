「烏鴉」張耀揚低調多年近況曝光　山區行善直接派人民幣獲激讚

57歲的張耀揚「烏鴉」當年憑《龍虎風雲》、《學校風雲》和《古惑仔》系列等電影多次飾演反派而為人熟悉。當中，在《古惑仔3之隻手遮天》演的大反派「烏鴉」和《97古惑仔之戰無不勝》演「東星耀揚」一角，更令他紅遍兩岸三地。

烏鴉！（網上截圖）

在2008年，有傳他因拍戲過度勞累，引發椎間盤脫開、腰部「勞損」，足足花了5年時間休養。當時，有報道指張耀揚私下生活低調，他過去在香港偏遠地區蓋農莊，幾乎沒有任何不良嗜好，並且還信佛還吃素。可惜，他在2014年在北京因涉嫌吸毒及藏有大麻被捕，當時北京電視台更播出他被捕的足本片段，令他形象一度受損。最近一次演出已是2014年的《大話天仙》，客串捕快一角。

張耀揚自淡出娛樂圈後，曾轉往澳門發展任賭場公關，並與友人在海外合作投資賭廳。（視覺中國）

去年４月，他曾出席陳小春演唱會。（VCG）

點撃下圖重溫當年舊照以及當年被捕情況！

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最近一向低調的他就疑似開設抖音帳戶「RJ張」，發布多條他在青海與莫少聰和張敏等一同做善事的短片，短片中雖然張耀揚比起當年憔悴不少，但他依然有氣有力，幫手做搬運工之餘，更拿起一疊人民幣直接派給當地的老人家，相當豪爽！

疑似張耀揚抖音帳戶！(網上截圖)

派之前數一數先！（影片截圖）

此舉，獲大批內地網民讚好，更留言大讚他面惡心善：「來大陸做慈善的演員都是好演」、「中國有你這樣的大善人，想不富裕起來都不行。」和「好帥」等等。翻查短片，原來是他在去年8月左右跟隨莫少聰走進中國青海地區的貧困村參與「少聰愛心行動」，公益扶貧。

點撃下圖睇有幾豪氣！

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